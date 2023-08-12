十二星座「周末運勢」提醒　魔羯水瓶戀愛運佳、獅子座谷底翻揚



▲艾菲爾分享本周末的12星座運勢，誰的桃花運大好呢！（示意圖／記者黃克翔攝）

圖文／CTWANT

炎熱的暑假已經過了一半，你覺得這個夏天的自己，過得幸福充實嗎？塔羅牌老師艾菲爾在臉書發文分析，在本周末大家會明顯感受到，月亮進入巨蟹座帶來的情感潮湧，而受英仙座流星雨的極大期，以及金星下合日，將會為感情和社交帶來意外的亮點。其中像是魔羯座、水瓶座的戀愛運都非常好，獅子座的心情將會出現轉折，會出現一種由低谷爬升的感覺。以下為十二星座周末運勢提醒，請同時參考太陽丶上升星座去進行對照。

白羊座

在這個周末（8/12~8/13同時參考太陽與上升星座）。請把握農曆七月來臨前的最後一個周末時光，如果想要帶家人一起出門旅遊的，或是想要到海邊觀浪戲水的，在這個週末上述計畫還是非常棒的。最近需要注意的事情，你的情緒容易被一段過去的回憶牽引，希望你可以與這段逝去的關係和解，否則等到農曆七月，這種過往的情緒干擾將會更明顯。

金牛座

在這個周末（8/12~8/13同時參考太陽與上升星座）。最近只要有空，你都非常適合出門旅遊，因為你希望自己可以改變。過去的你，性格比較內向、保守、個性也偏懶惰。但隨著行星能量的轉變，和歲月帶給你的智慧與成長，你最近懂得欣賞大自然平和內斂與寂靜之美。因為在大自然的懷抱中，你獲得了自由和豐富的一切。

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雙子座

在這個周末（8/12~8/13同時參考太陽與上升星座）。請你把握難得的好心情時刻，生活中的美好能量，來自於日常中的小確幸和開心的時光。周末適合去喝下午茶，或是看一場電影，享受著沒有壓力的生活方式，把生活中的一切不如意都暫置腦後，因為眼前的幸福，平靜與安穩狀態，才是最真實的人生。

巨蟹座

在這個周末（8/12~8/13同時參考太陽與上升星座）。你的內心有一種覺醒的感覺，這種覺醒的能量是很巨大的，彷彿看待生活中一切，都變得清晰明了，不再受到情緒的慮鏡影響。這種腳踏實地的感覺，非常真實，不再像過去某一段時間，感覺整個人不再狀態上，工作、生活都沒有章法。這種認真過生活的方式，就是開運的方式。

獅子座

在這個周末（8/12~8/13同時參考太陽與上升星座）。你的心情將會出現轉折，一種由低谷爬升的感覺，雖然對你影響的時間不長，但是這種的心情變化，也讓你意識到，在平常生活中，時時刻刻保持開心狀態，仍然是需要修行的。生活中出現的快樂能量，都不是必然發生的，所以我們更應該把握當下，珍惜緣分，享受平靜。最近如果感覺到睡眠不足的朋友，建議你晚上早一點睡。

處女座

在這個周末（8/12~8/13同時參考太陽與上升星座）。你做任何事情都非常積極，你會展現難得的主動性。周末的休閒方式，你希望可以多安排戶外活動，不管是出門騎腳踏車、在公園慢跑、或是在社區散步，都可以為你帶來輕鬆的感覺。最近你跟寺廟、佛學院、僧侶、和心靈成長與靈魂、潛意識的知識非常有緣分，周末會接觸到擁有這些專業知識的人、事、物。

天秤座

在這個周末（8/12~8/13同時參考太陽與上升星座）。你要把握內在的平衡力量，因為最近的事業發展有一點忙碌，在事業越忙碌的時候，你就更應該在周末好好休息，這種心態與情緒的平衡對你來說是非常重要的。周末如果想要去游泳、或是想要去SPA的朋友，這個決定非常好。想要逛街、想要購物的朋友，你只需要找一個簡單的理由，就可以買個小禮物寵愛自己。

天蠍座

在這個周末（8/12~8/13同時參考太陽與上升星座）。如果這個暑假還沒有好好出去旅遊的朋友，建議你這個周末可以計畫旅行的各項安排。因為最近你的旅行運、外出運非常不錯，屬於出外遇到貴人、遠行可以滿載而歸的好運氣。既然要安排暑假的旅行，就一定要帶上自己的家人和情人，這樣才可以豐富你的夏日生活和暑假旅行。

射手座

在這個周末（8/12~8/13同時參考太陽與上升星座）。最近你的心情非常好，因為生活中的大小事情都順利進展。你的健康運勢也非常好，過去身體器官的小毛病、小病痛都漸漸康復。週末如果感覺到待在家中酷暑難耐，建議你可以找一家咖啡廳，或是找一個圖書館，或是找一處有冷氣的奶茶店，坐下來玩玩手機、打打遊戲，和朋友視訊一下，或是只是單純的划划手機、看短視頻，生活雖然平淡，但也沒有壓力。

魔羯座

在這個周末（8/12~8/13同時參考太陽與上升星座）。最近你的戀愛運非常好，非常想要談戀愛，如果有對象的朋友，週末最好的生活安排就是和情人見面一起約會。而且可以安排過夜約會，情侶之間增加相處的時間，可以化解彼此內心的各種矛盾、誤會和焦慮。也可以讓你們的戀愛甜蜜指數迅速增溫。

水瓶座

在這個周末（8/12~8/13同時參考太陽與上升星座）。你最近有非常好的戀愛運，如果是新認識的對象，這個人絕對是你的前世情人，因為你們彼此有很深的默契，而且有一種說不出來的熟悉感，彷彿在你們身上有著奇妙的心電感應能量。如果遇到這樣的人，請你一定要用心珍惜對方，不要讓這樣的緣分悄悄從手中溜走。

雙魚座

在這個周末（8/12~8/13同時參考太陽與上升星座）。你需要做一些內在身心靈清掃的動作，把壓抑的情緒做一次徹底釋放，千萬不要小看內心一點點的負面能量，如果你沒有跟過去的自己和解，等到你意志力薄弱的時候，這些負面能量就會長成一個巨大的怪獸啃蝕著你的心靈。面對生活中的各種壓力，你不僅需要勇敢，還需要智慧和自信。只要有健康的身心靈，相信你的生活與人生就會是快樂美滿的。

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