　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

十二星座「周末運勢」提醒　魔羯水瓶戀愛運佳、獅子座谷底翻揚

情侶、自拍、放閃（圖／記者黃克翔攝）
▲艾菲爾分享本周末的12星座運勢，誰的桃花運大好呢！（示意圖／記者黃克翔攝）

圖文／CTWANT

炎熱的暑假已經過了一半，你覺得這個夏天的自己，過得幸福充實嗎？塔羅牌老師艾菲爾在臉書發文分析，在本周末大家會明顯感受到，月亮進入巨蟹座帶來的情感潮湧，而受英仙座流星雨的極大期，以及金星下合日，將會為感情和社交帶來意外的亮點。其中像是魔羯座、水瓶座的戀愛運都非常好，獅子座的心情將會出現轉折，會出現一種由低谷爬升的感覺。以下為十二星座周末運勢提醒，請同時參考太陽丶上升星座去進行對照。

白羊座

在這個周末（8/12~8/13同時參考太陽與上升星座）。請把握農曆七月來臨前的最後一個周末時光，如果想要帶家人一起出門旅遊的，或是想要到海邊觀浪戲水的，在這個週末上述計畫還是非常棒的。最近需要注意的事情，你的情緒容易被一段過去的回憶牽引，希望你可以與這段逝去的關係和解，否則等到農曆七月，這種過往的情緒干擾將會更明顯。

金牛座

在這個周末（8/12~8/13同時參考太陽與上升星座）。最近只要有空，你都非常適合出門旅遊，因為你希望自己可以改變。過去的你，性格比較內向、保守、個性也偏懶惰。但隨著行星能量的轉變，和歲月帶給你的智慧與成長，你最近懂得欣賞大自然平和內斂與寂靜之美。因為在大自然的懷抱中，你獲得了自由和豐富的一切。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙子座

在這個周末（8/12~8/13同時參考太陽與上升星座）。請你把握難得的好心情時刻，生活中的美好能量，來自於日常中的小確幸和開心的時光。周末適合去喝下午茶，或是看一場電影，享受著沒有壓力的生活方式，把生活中的一切不如意都暫置腦後，因為眼前的幸福，平靜與安穩狀態，才是最真實的人生。

巨蟹座

在這個周末（8/12~8/13同時參考太陽與上升星座）。你的內心有一種覺醒的感覺，這種覺醒的能量是很巨大的，彷彿看待生活中一切，都變得清晰明了，不再受到情緒的慮鏡影響。這種腳踏實地的感覺，非常真實，不再像過去某一段時間，感覺整個人不再狀態上，工作、生活都沒有章法。這種認真過生活的方式，就是開運的方式。

獅子座

在這個周末（8/12~8/13同時參考太陽與上升星座）。你的心情將會出現轉折，一種由低谷爬升的感覺，雖然對你影響的時間不長，但是這種的心情變化，也讓你意識到，在平常生活中，時時刻刻保持開心狀態，仍然是需要修行的。生活中出現的快樂能量，都不是必然發生的，所以我們更應該把握當下，珍惜緣分，享受平靜。最近如果感覺到睡眠不足的朋友，建議你晚上早一點睡。

處女座

在這個周末（8/12~8/13同時參考太陽與上升星座）。你做任何事情都非常積極，你會展現難得的主動性。周末的休閒方式，你希望可以多安排戶外活動，不管是出門騎腳踏車、在公園慢跑、或是在社區散步，都可以為你帶來輕鬆的感覺。最近你跟寺廟、佛學院、僧侶、和心靈成長與靈魂、潛意識的知識非常有緣分，周末會接觸到擁有這些專業知識的人、事、物。

天秤座

在這個周末（8/12~8/13同時參考太陽與上升星座）。你要把握內在的平衡力量，因為最近的事業發展有一點忙碌，在事業越忙碌的時候，你就更應該在周末好好休息，這種心態與情緒的平衡對你來說是非常重要的。周末如果想要去游泳、或是想要去SPA的朋友，這個決定非常好。想要逛街、想要購物的朋友，你只需要找一個簡單的理由，就可以買個小禮物寵愛自己。

天蠍座

在這個周末（8/12~8/13同時參考太陽與上升星座）。如果這個暑假還沒有好好出去旅遊的朋友，建議你這個周末可以計畫旅行的各項安排。因為最近你的旅行運、外出運非常不錯，屬於出外遇到貴人、遠行可以滿載而歸的好運氣。既然要安排暑假的旅行，就一定要帶上自己的家人和情人，這樣才可以豐富你的夏日生活和暑假旅行。

射手座

在這個周末（8/12~8/13同時參考太陽與上升星座）。最近你的心情非常好，因為生活中的大小事情都順利進展。你的健康運勢也非常好，過去身體器官的小毛病、小病痛都漸漸康復。週末如果感覺到待在家中酷暑難耐，建議你可以找一家咖啡廳，或是找一個圖書館，或是找一處有冷氣的奶茶店，坐下來玩玩手機、打打遊戲，和朋友視訊一下，或是只是單純的划划手機、看短視頻，生活雖然平淡，但也沒有壓力。

魔羯座

在這個周末（8/12~8/13同時參考太陽與上升星座）。最近你的戀愛運非常好，非常想要談戀愛，如果有對象的朋友，週末最好的生活安排就是和情人見面一起約會。而且可以安排過夜約會，情侶之間增加相處的時間，可以化解彼此內心的各種矛盾、誤會和焦慮。也可以讓你們的戀愛甜蜜指數迅速增溫。

水瓶座

在這個周末（8/12~8/13同時參考太陽與上升星座）。你最近有非常好的戀愛運，如果是新認識的對象，這個人絕對是你的前世情人，因為你們彼此有很深的默契，而且有一種說不出來的熟悉感，彷彿在你們身上有著奇妙的心電感應能量。如果遇到這樣的人，請你一定要用心珍惜對方，不要讓這樣的緣分悄悄從手中溜走。

雙魚座

在這個周末（8/12~8/13同時參考太陽與上升星座）。你需要做一些內在身心靈清掃的動作，把壓抑的情緒做一次徹底釋放，千萬不要小看內心一點點的負面能量，如果你沒有跟過去的自己和解，等到你意志力薄弱的時候，這些負面能量就會長成一個巨大的怪獸啃蝕著你的心靈。面對生活中的各種壓力，你不僅需要勇敢，還需要智慧和自信。只要有健康的身心靈，相信你的生活與人生就會是快樂美滿的。

延伸閱讀
陌生人搭便車身上飄「詭異臭味」　好心父子被告知：載到斷頭殺人犯
苦命人夫月薪8萬…下班顧小孩做家事　老婆每天只給「200元零用錢」
夏季隱形毒2／髒蛋殼釀520人腹瀉「專家卻說勿清洗」　一動作避免廚房交叉感染

ET快訊
李玟「生前痛罵二姊音檔」疑瘋傳！　她發聲明不忍了
離家僅5分鐘！　34歲男騎車撞樹慘死
梁朝偉爆「秘戀小36歲女偶像」！　女方身分曝
Selina挺大肚登場　「爸媽真實反應」全被拍！妹：鐵粉無誤
野火增至67死！　夏威夷「史上最慘天災」
陶朱隱園只賣1戶　他問「蓋來幹嘛？」網揭沒人買原因

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

去一趟韓國「當地女生真的不瘦」路上1畫面驚呆她！網曝2關鍵

快儲水！彰化芬園社口村　8／14停水22小時...影響634戶　

月底中元節！教長不抓鬼　推薦這三處「探索世上有無鬼怪」

小網紅為拍抖音「偷拿列車廣播耍寶」　真正列車長現身！結果出爐

北市再爆爛尾樓！消基會籲修法：信託價金按比例退還消費者

十二星座「周末運勢」提醒　魔羯水瓶戀愛運佳、獅子座谷底翻揚

飛安宣導首推「實境解謎」　9／17前破關抽機票！5大主題曝

首度曝光！玉山台灣黑熊群擴大　母熊帶3幼熊入鏡…覓食畫面超可愛

改富邦聯名卡！好市多折抵「1新規則曝光」　會員傻眼

快訊／「朵拉」跨境成8號颱！秒變「中颱」　最新路徑曝

虎尾最後一隻水耕牛退休　到安養中心「衝池塘打滾」

阿金躺媽懷裡「吐舌白眼」　主人含淚道別下秒神反轉

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

凌晨3點見黑衣女路中爬　男嚇壞！背後原因惹鼻酸

女研究生與網友相約遊高雄　他沒現身還傳血腥照恐嚇！

豪雨炸挪威！水壩「閘門失靈」洪水灌社區 房屋被沖走

夏威夷野火至少53人喪命！拜登宣布重大災難　居民：像世界末日

金門查獲49公斤螺螄粉　2個月已攔截1.7公噸！

違建超大新廟「2罰、4停工不怕」　宜蘭縣府強拆...信徒跪求別動手

去一趟韓國「當地女生真的不瘦」路上1畫面驚呆她！網曝2關鍵

快儲水！彰化芬園社口村　8／14停水22小時...影響634戶　

月底中元節！教長不抓鬼　推薦這三處「探索世上有無鬼怪」

小網紅為拍抖音「偷拿列車廣播耍寶」　真正列車長現身！結果出爐

北市再爆爛尾樓！消基會籲修法：信託價金按比例退還消費者

十二星座「周末運勢」提醒　魔羯水瓶戀愛運佳、獅子座谷底翻揚

飛安宣導首推「實境解謎」　9／17前破關抽機票！5大主題曝

首度曝光！玉山台灣黑熊群擴大　母熊帶3幼熊入鏡…覓食畫面超可愛

改富邦聯名卡！好市多折抵「1新規則曝光」　會員傻眼

快訊／「朵拉」跨境成8號颱！秒變「中颱」　最新路徑曝

80%韓粉挺侯友宜！　挑大師：最後20%需要韓國瑜大聲疾呼

去一趟韓國「當地女生真的不瘦」路上1畫面驚呆她！網曝2關鍵

壽山淪機車族耍帥熱點！4特技猴騎車還挑釁警察　結局沒讓人失望

夏威夷野火「跳海逃生」畫面曝！濃煙大浪中求援　海防隊救回17人

快儲水！彰化芬園社口村　8／14停水22小時...影響634戶　

李玟「生前痛罵二姊音檔」疑瘋傳：一分錢沒給過！她發聲明不忍了

米可白怒揭他「利用受虐小黑募款」卻送狗去等死！　3圖籲受害者報警

石油供緊趨緊！國際油價連漲7周　創一年最長上漲紀錄

美17歲籃球新星疑「心臟驟停」猝逝　祖父悲痛：他原本能打NBA

大谷翔平為什麼不結婚？　前隊友發表看法：他只有一個目標

愛紗28年前「伴舞是安室奈美惠」　影片曝光...身高差超萌

生活熱門新聞

今年鬼月非常兇！命理師點名3星座個性不改易出事

電費漲7萬　他抓吃電怪獸讓台電道歉

改富邦聯名卡！好市多折抵「1新規則曝光」

「一周規定愛愛3次」沒達標...老公暴怒！妻喊壓力大

短髮妹脫褲蹲坐水溝蓋！他目睹愣住

男友2年前求助感情問題　現況曝光

台灣寺廟比日韓醜？網推這些東西拖累

「朵拉」跨境成8號颱！秒變「中颱」　最新路徑曝

「朵拉」今午成8號颱！雙颱最新動向曝　下周4天防劇烈雷雨

一堆吃到飽餐廳限90分　他怨：像趕車

LINE「隱藏1功能驚呆」　一票人喊超愛！

北部女感染食腦變形蟲亡！親水設施停業消毒

馬傑森前女友「被讚比林襄正」　本人首發聲！

大雷雨彈炸7天　第8號颱風Dora今納編

更多熱門

相關新聞

夏威夷55死！屍體海上漂千人下落不明

夏威夷55死！屍體海上漂千人下落不明

夏威夷毛伊島野火8日肆虐至11日已造成55人罹難，儘管該島已有8成火災受到控制，但因電力中斷、通訊受損，當局評估仍有約1000人下落不明，且由於火勢來得太過迅速，不只海岸防衛隊目擊居民跳海逃生，更有倖存者見到燒焦屍體在海堤及水中漂流。

12星座想念時的舉動大公開

12星座想念時的舉動大公開

富二代邀當伴娘　「先付32萬」讓她心寒

富二代邀當伴娘　「先付32萬」讓她心寒

現實版《消失的她》！ 47歲女與美國網友相識半年千里尋愛失蹤

現實版《消失的她》！ 47歲女與美國網友相識半年千里尋愛失蹤

未來的他會有多愛妳？超準心測

未來的他會有多愛妳？超準心測

關鍵字：

周刊王CTWANT星座愛情桃花財運運勢

讀者迴響

熱門新聞

11大媽堅持水上跳廣場舞較美！10秒後全被沖走7死

慎入！夏威夷煉獄民眾逃生被迫棄屍

獸父性侵19歲女兒！精液衛生紙成鐵證

台男泰國喝孟婆湯醒來在緬甸　返台已癱瘓

楊洋遭爆被王楚然「威脅散佈私密照」

23歲重機騎士遭撞身首分離亡！女駕駛落跑：想早點回家

今年鬼月非常兇！命理師點名3星座個性不改易出事

無照夜衝被抓　大學生哭求警放過

電費漲7萬　他抓吃電怪獸讓台電道歉

改富邦聯名卡！好市多折抵「1新規則曝光」

「一周規定愛愛3次」沒達標...老公暴怒！妻喊壓力大

短髮妹脫褲蹲坐水溝蓋！他目睹愣住

男友2年前求助感情問題　現況曝光

開國道突暴雨「可打雙黃燈」？交通部答案曝

真的掰了！花旗宣布「刪除粉絲團」

更多

最夯影音

更多
虎尾最後一隻水耕牛退休　到安養中心「衝池塘打滾」

虎尾最後一隻水耕牛退休　到安養中心「衝池塘打滾」
阿金躺媽懷裡「吐舌白眼」　主人含淚道別下秒神反轉

阿金躺媽懷裡「吐舌白眼」　主人含淚道別下秒神反轉

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

凌晨3點見黑衣女路中爬　男嚇壞！背後原因惹鼻酸

凌晨3點見黑衣女路中爬　男嚇壞！背後原因惹鼻酸

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面