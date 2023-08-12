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紐時：中國機艦頻擾台試探警惕性　專家憂縮短台灣備戰反應時間

▲▼解放軍東部戰區4月8日環台軍演。（圖／CFP）

▲專家憂心解放軍頻繁擾台，會縮短台灣備戰反應時間。圖為解放軍東部戰區環台軍演畫面。（圖／CFP）

文／中央社

美國「紐約時報」報導，過去1年來，中國不斷加大對台灣的軍事壓力，出動噴氣式戰機、無人機、轟炸機和其他飛機侵擾台灣的次數增加，並在台灣周邊部署各式威脅武器。

報導稱，共軍艦艇和軍機不斷逼近台灣領海和領空，試探台灣的警惕性，並試圖削弱台灣的軍機和艦艇。中國軍隊還更加頻繁地在台灣臨太平洋的東海岸空域和水域展開行動。

專家表示，中國在台灣周遭的軍事存在不斷增加，表明控制廣闊海域的意圖，而這些地方對台灣的防禦，包括在衝突中獲得美國的潛在援助至關重要。

報導稱，北京抓住與台灣關係高度緊張的機會，加強在台灣周邊的軍事活動，並可能在未來幾天副總統賴清德過境美國時再次展示武力。賴副總統將於12日啟程前往巴拉圭，並計劃在往返途中過境美國。

報導稱，中國幾乎每天都會出動飛機擾台，機種構成多樣且複雜，經常越過台灣海峽中線，相當於消除了幾年前雙方之間保持的非正式邊界。

台灣空軍退役副司令張延廷受訪時表示，這類舉措可能會縮短台灣對意外升級做出反應的時間。「中共也要奪取制空權。以前有迴旋緩衝－我們的台海中線，（那時）我們的預警時間夠，戰略縱深夠，現在沒有了，消失。」

自去年8月時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣以來，中共軍事演習明顯增加。一些專家認為，這些演習磨鍊了北京對台灣進行封鎖的能力。

台灣國防部下轄國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所研究員兼所長歐錫富表示，中國目前在台灣周邊部署的飛機包括用於空中加油機、反潛作戰直升機，以及大量軍用無人機。

他表示，這表明中國正在加大力度，把軍力投射到中國海岸以外的地方，並展開更複雜的行動，以整合其空軍與海軍。

專攻解放軍研發和台灣安全事務的獨立國防分析師路易斯（Ben Lewis）表示，去年有超過1700架次共機進入台灣防空識別區，幾乎是2021年的兩倍。

共機擾台次數增加並不意味著戰爭迫在眉睫，在台灣，幾乎沒有人認為中國的入侵即將到來或不可避免。

專家表示，解放軍在台灣周邊活動增加，應解讀為是削弱台灣安全和警覺性的長期努力。

研究中國空軍及其在台灣周邊活動的退役美國空軍軍官艾倫（Kenneth W. Allen）說：「他們第一次這樣做的時候，人們會說『我的天啊！我的天啊！』但等他們做了5次之後，人們就會說『哦，對啊，這是例行公事，沒什麼』。但這些趨勢應該是個大問題。」

為了幫助台灣，美國對台軍售先進戰機和其他軍事裝備，但交付進度緩慢。上個月，拜登政府宣布向台灣提供3.45億美元的軍事援助，並表示這些武器將從美國軍事儲備中提撥，可能有助於加快交付速度。

但中國的數量優勢令人憂心。根據五角大廈對共軍的最新公開評估，中國可作戰戰機約1900架，其中包括先進機型，而台灣的戰鬥機約為300架，且其中一部分是老舊機型。報告稱，中國空軍「正在迅速趕上西方空軍」。

應對中國日益增加的軍事活動對台灣的國防預算構成相當大的負擔。2020年，台灣將近9%的國防預算用於監視和跟蹤中國的軍機和船隻。

台灣已經不再定期派遣戰鬥機監視中國軍機飛行，現在只在中共軍機試圖作出較具威脅性舉動時才出動。即便如此，今年1月，台灣國防部還是要求額外撥款約5400萬美元，以因應監視中國軍機行動。

美國非營利組織國際共和研究所（IRI）駐台北資深顧問寇謐將（J. Michael Cole）說，台灣擁有「相當強大的」陸基防禦系統，像是雷達和飛彈，可以對抗中國的空襲和彈道飛彈。台灣「有足夠的能力對抗有限的打擊」，但是「大規模飛彈攻擊或飽和攻擊可能會讓台灣的防空系統不堪負荷」。

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