記者陳宛貞/綜合外電報導

烏克蘭第聶伯羅巿(Dnipro)一棟公寓年初因飛彈攻擊造成44死,前總統顧問阿雷斯托維奇(Oleksiy Arestovych)稱是防空系統擊落俄軍飛彈才擊中建築,引發公憤請辭。未料他3日再度語出驚人,稱美國原先預計提供烏克蘭的資金將轉移台灣,但他認為台灣已經很有錢,處境也不如烏克蘭危險。

Oleksiy Arestovych was upset that the US wants to give part of the money for Ukraine to Taiwan.



Arestovych (who wants Ukraine to perpetrate mass genocide in Crimea) thought Ukraine had special mercenary status.

