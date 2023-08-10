爆美國將「把對烏援助撥給台灣」　澤倫斯基前顧問：台灣很有錢了

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭第聶伯羅巿（Dnipro）一棟公寓年初因飛彈攻擊造成44死，前總統顧問阿雷斯托維奇（Oleksiy Arestovych）稱是防空系統擊落俄軍飛彈才擊中建築，引發公憤請辭。未料他3日再度語出驚人，稱美國原先預計提供烏克蘭的資金將轉移台灣，但他認為台灣已經很有錢，處境也不如烏克蘭危險。

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Oleksiy Arestovych was upset that the US wants to give part of the money for Ukraine to Taiwan.



Arestovych (who wants Ukraine to perpetrate mass genocide in Crimea) thought Ukraine had special mercenary status.

. pic.twitter.com/wlKT3Xw4Nq — Towhee (@amborin) August 6, 2023

阿雷斯托維奇3日在YouTube直播中透露，「我們聽說，（美國）原定撥給烏克蘭的資金有部份將轉移給台灣，他們正考慮援助更多飛機」，並稱美國有自己的計劃且正持續推動，希望在年底前促成和平協議。

阿雷斯托維奇直言，「老實說台灣面臨的直接軍事威脅跟我們比起來還差得遠，而且整體來說，台灣相較烏克蘭是個非常富有且獨立的國家，他們不需要幫助就可以自己買很多東西（武器），只要花錢多買一點就好」。

他質問，「儘管如此，還是有人討論要轉移對我們的援助。我們被要求順從，但這是為了什麼？我們需要圓融的原因是什麼？」