對岸緊盯賴清德「過境美國」言行　陸學者：如大踩紅線必有反擊

▲民進黨總統候選人、副總統賴清德12日率團出訪友邦巴拉圭，過境美國。（圖／記者李毓康攝）

記者任以芳／北京報導

民進黨總統候選人、副總統賴清德今（12）日率團出訪友邦巴拉圭，期間將過境美國，大陸先前也宣布從明13日起軍演兩天，警告意味濃厚。外界觀望，賴清德對美「過境外交」是否引發裴洛西風暴？接受《東森新聞ETtoday》訪問涉台學者分析，大陸官方先觀望、後反擊，輕重程度取決於賴清德言論是否「大踩紅線」，以及美方搖擺的態度，都有可能造成兩岸掀起波瀾可能性。

總統蔡英文指派賴清德擔任特使，今日率團出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）就職典禮；訪團預計12日啟程，18日返台，期間過境紐約與舊金山。

賴清德出訪之際，白宮表示，美國的「一個中國」政策沒有改變，不支持「台獨」，刻意提前設下護欄？華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問也指出，在中美關係大框架之下，美國還是要顧及雙方局勢，重申「一中政策」也是提醒賴清德言行不要「擦槍走火」。

▲去年8月3日大陸各頭版高度關注裴洛西訪台與在台海周邊軍演的消息。（圖／路透）

美方為何要提醒賴踩剎車？回顧去年8月至今，正好是美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台一週年，當時引發1949年以來第四次台海危機，中共大規模環台軍演，兩岸關係幾乎走下谷底，如今外界也擔憂，賴清德對美「過境外交」是否在刺激陸方？

上海東亞研究所助理所長包承柯分析，「目前賴清德涉及官方形成都是閉門形式，大陸官方也會持續觀望，看情勢變化做調整，如果賴有非常出格言論，陸方一定會有『激烈』反擊。」

包承柯進一步指出，大陸明天開始宣布軍演兩天只是警告，實際可能的反擊程度，取決賴清德出訪的表現是否大踩「紅線」。

不願具名知名涉台學者則認為指出，儘管大陸官方非常反對中美高層來往，賴清德這次出訪屬於台灣高層「過境」美國，相較代表美國高層的裴洛西入境台灣，有很大差別，估計不會重演裴洛西訪台所帶來風暴。

▲陸學者分析，美國在此時重申不支持「台獨」，提醒賴清德言行踩剎車（示意圖／路透）

由於賴清德「過境外交」引發對岸強烈不滿，大陸駐美大使謝鋒上個月19日公開痛批賴清德過境美國是「正向我們衝來的灰犀牛」，要求白宮立即拒絕讓賴清德踏入美國。之後賴清德發表台灣總統「要有走入白宮的志氣，外傳被白宮要求說明，事後美方澄清沒有此事。

相較美國對蔡英文明顯支持，對賴清德的態度卻有些保留？仇長根分析，主要賴清德「務實台獨工作者」、「台獨金孫」的形象太鮮明，美國也清楚他的本性與立場不可能改變，顧及中美高層近期好不容易有良性互動，美國就算再挺民在黨，勢必要顧及兩國發展情勢，不希望有意外發生。

他也分析，由此推斷美國對賴清德的『過境外交』，應對策略上會比較保守。最終，「賴清德此行目的還是為選舉暖身造勢，鞏固民進黨基本盤，就這件事來看，很難影響藍白的中間選民。」