賴清德出訪巴拉圭過境紐約　和世界各國領袖展開自信交流

記者陳家祥／台北報導

副總統賴清德率12日傍晚以總統特使身分率團赴巴拉圭出席新任總統就職大典。賴清德在出發前的談話提到，稍後就將登機出訪巴國、過境紐約，此行將深化台巴兩國邦誼、拓展台巴兩國合作，也會和世界各國領袖展開自信的交流，「讓國際社會知道，我們維護印太和平穩定所做的努力」。

▲副總統賴清德出訪巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮行前談話。（圖／記者宋良義攝）



賴清德說，今天將以蔡英文總統特使的身分，前往我國南美洲有66年邦誼的邦交國巴拉圭共和國，參加新任總統貝尼亞（Santiago Peña）、副總統亞利安納（Pedro Alliana）的就職典禮，傳達台灣人民中心的祝福。

賴清德表示，這是他接任副總統後，第3次正式出訪，也是疫情過後第一次出訪，「我深感榮幸，也深覺責任重大」。蔡英文總統特別期許代表團能夠完成兩大目標，第1，深化台巴兩國邦誼；第2，拓展台巴兩國合作，以促進兩國繁榮發展。

「我這趟前往巴拉圭除了代表蔡總統參加貝尼亞總統就職典禮外，也特別表達台灣對台巴兩國邦誼的重視。」賴清德說，此行也會參加包括宗教祈福典禮、貝尼亞總統賢伉儷設立的歡迎午宴，也會參加亞松森城480年建城紀念活動；另外，也會跟現任總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）以及新任貝尼亞總統會晤，增進兩國邦誼。

另外，賴清德說，台巴兩國數十年來有許許多多的合作計畫，不僅成果豐碩，也讓巴國各界相當肯定。這次也會率領代表團，和新任的貝尼亞總統政府做交換意見，特別是貝尼亞總統希望能透過教育、醫療還有就業、打擊貧窮，這部分台灣有許許多多經驗，我們也樂於分享，未來一起合作。

「我也將透過這次出訪跟世界各國領袖展開自信的交流。」賴清德強調，此行會跟理念相同的國家、代表團會晤，讓國際社會了解台灣是堅持民主自由人權的國家，同時積極參與國際事務，「並且也讓國際社會知道，我們維護印太和平穩定所做的努力」。

賴清德，這次出訪也會代表蔡英文總統宣慰僑胞，感謝台商雖然人在他國異鄉，但心在台灣，同時也會鼓勵外館同仁大家的辛苦，為台灣的外交做各項的努力跟工作。

最後，賴清德說，記者會結束後，他率領的代表團也即將登機前往巴拉圭共和國，將過境美國紐約，「我們會把台灣人民對巴拉圭共和國的祝福，穩穩地、誠懇地送到巴拉圭新任貝尼亞總統以及全國人民」。