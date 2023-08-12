陸CPI降0.3%陷入通縮？　外媒：律師被要求注意「描述經濟」措辭

▲大陸7月CPI降0.3%，2年半來首見負成長 。（圖／視覺中國CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸7月CPI（居民消費價格指數）按年轉為負0.3%，外界擔憂經濟陷入通縮。《華爾街日報》指出，通縮對於中國大陸這樣債務負擔沈重的國家來說尤其危險，而律師們在描述經濟時，被官員要求避免提及「負面變化」，而應將其描述為「不斷變化」。

報導指出，大陸7月居民消費價格2年來首次陷入通貨緊縮區間，這個全球第二大經濟體日益加深的經濟萎靡進入了一個可能較為危險的新階段。

據大陸國家統計局公佈數據，7月CPI年降0.3%，為2021年1月以來最低水準。7月PPI（生產物價指數）降4.4%，這是自2020年11月以來，CPI與PPI同步下降。

「不過，這可能只是暫時的」，《華爾街日報》稱，剔除波動較大的食品和能源價格的核心通脹率升至0.8%，為1月以來的最高水平，危險在於，若價格下降的預期變得根深蒂固，就會進一步削弱需求，加重債務負擔，甚至使經濟陷入刺激措施也難以擺脫困境的陷阱。

報導指出，通縮對於中國大陸這樣債務負擔沈重的國家來說尤其危險，因為這會增加借款人的償債成本，並可能促使他們減少消費和投資。

另外，報導引述知情人士說法稱，大陸證券監管機構的官員7月曾告訴一批律師事務所，在中資公司的境外上市文件中，要淡化風險披露的措辭，在描述大陸經濟時，律師們被要求避免提及「負面變化」，而應將其描述為「不斷變化」。

據知情人士透露，一些大陸IPO律師支持這些調整，而且在準備美國上市申請時，緩和有關大陸風險的部分措辭並縮短了相關篇幅。

報導稱，這一要求讓一些市場參與者感到困惑，尤其是考慮到許多上市公司在年報、債券發行文件和其他類型的監管公告中已經指出了這些風險。

針對通縮疑慮，大陸官媒《經濟日報》今（12）日發表析論稱，總的來看，若經濟保持正常增長態勢，CPI階段性回落的影響不宜誇大。從各項經濟指標和市場反映情況看，7月份CPI雖然同比下降，但按月轉為上漲，當前物價已呈觸底企穩態勢，預計年內物價拐點已現，8月份後CPI有望開始逐步上行。