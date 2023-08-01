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大陸 大陸焦點 特派現場

用「日本式衰退」類比中國　證券高層駁斥：販賣焦慮

▲▼中國疫情後經濟復甦未如預期，求職市場萎縮導致青年失業率創下新高。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國疫情後經濟復甦未如預期，求職市場萎縮導致青年失業率創下新高。（圖／達志影像／美聯社） 

記者林彥臣／綜合報導

日媒NHK引用「中國國家統計局」7月17日公布數據顯示，今年6月份青年失業率持續攀升，16至24歲勞動力失業率達21.3%，有專家認為中國恐怕正步上1990年代經濟泡沫化日本的後塵，因為日本同樣於90年代處於就業冰河期。長期觀察研究日本經濟的大陸「甬興證券」副總裁許維鴻對此駁斥，用「日本式衰退」類比中國是在張冠李戴、販賣焦慮。

許維鴻在《環球時報》撰文指出，中日兩國一衣帶水、同處東北亞經濟圈，過去40多年互動頻繁、雙邊貿易量巨大，這一輪關注日本的網路流量，從本質上說，更是中國社會當下「財富焦慮」的集中體現。

許維鴻表示，無論是過去20年房地產週期迅速積累起的財富，還是疫情後逆勢增長的出口貿易順差，企業家們聚焦於中國未來如何實現可持續經濟增長，老百姓則更多考慮個人財富規劃。

在這個過程中，互聯網時代擅長販賣焦慮的一些「網紅」，忙不迭炮製出所謂日本式資產「負債表衰退」之類貌似專業的言論，在譁眾取寵的同時也在販賣焦慮。

許維鴻近日走訪了東京，近距離觀察日本，切身體會到日本文化近千年來持續學習中國，秉承儒家、禪宗、理學、心學等文化脈絡，輔以蘭學等西方近現代科學和文化，加上二戰後被美國長期殖民等因素，因此具有相當的特殊性和多面性，這也讓所謂的日本「資產負債表衰退」言論，在大陸國內頗能魚目混珠。

許維鴻提到，為此，很多中國經濟學家都從專業角度撰文批駁，其實，對於稍微熟悉經濟學、投資學的讀者，只要擺出日本經濟的三張基礎資產負債表——政府、企業、居民——就足以說明問題了。

稍微查閱一下歷史數據就知道，進入新世紀以來，這三張負債表並不存在名義數據上的縮水，日本主要城市的房地產價格更是小幅穩步增長，這和美國以次貸危機為代表的「破壞式重建」衰退是完全不一樣的，2008年的美國次貸危機引發經濟大衰退，就像短時間大漲大落的海嘯，而日本泡沫經濟破滅後的衰退，則宛如溫水煮青蛙。

許維鴻認為，國情不同、經濟表徵不同、經濟周期的特徵當然不同，日本經濟發展的經驗與教訓，大陸確應細心品味，在中國頗具名氣的日本動畫片《千與千尋》（《神隱少女》）創作於20多年前，它描述了日本泡沫經濟破滅後，被遺忘在鄉野那些曾經金碧輝煌的房地產開發項目，這是日本文藝的反思，無獨有偶，在中國熱映的電視劇《漫長的季節》，也在用文藝作品反映東北三省的過去、讓年輕人鼓起勇氣展望未來，中日文化的異曲同工由此可見一斑。

但是，用日本的所謂「資產負債表衰退」類比中國經濟，顯然就是張冠李戴了，每一個經歷了改革開放的中國人，如果徜徉於日本各個城市，恐怕還能感受到《千與千尋》的意境：市中心是陳舊的基礎設施和商業中心，它們大多建於上世紀七八十年代，多少帶有歲月的痕跡，反襯出新世紀以來日本基建缺乏新的投資，這就是日本所謂「失去的三十年」、看不到未來的「低慾望社會」。

▲▼求職就業市場的萎縮，也連帶影響中國不動產市場的發展。（圖／達志影像／美聯社）

▲許維鴻認為，中國的城鎮化還沒結束，還有中西部巨大的縱深空間。（圖／達志影像／美聯社）

許維鴻強調，中國的情況則截然不同，首先，中國的城鎮化遠沒有結束，青山綠水的中西部縱深空間巨大，誠然，北上廣深等核心城市及其郊區確實已經得到了長足發展、隨之帶動的幾個現代化城市帶初具國際水準；但是，中國還有幾百個城市、上千個縣域經濟的城鄉一體化、上萬個鄉鎮的基礎設施民生投資沒有完成。

加上中國科技能力突飛猛進，互聯網、人工智能、智慧城市、清潔能源等一系列新技術的廣泛應用場景，都給了中國地域縱深、人口合理化分佈、差異化民生福利遠超日本的投資潛力，中國並不缺少投資領域，需要的是供給側結構性改革，進一步捋順投資主體、產權關係、區域的差異化民生治理，通過改革提升各級政府的投資效率，讓更多新技術可以有機地融入新一輪固定資產投資中。

▲▼2020年12月，中國雲南省的中老鐵路普洱站建設工地，標語寫著「把中老鐵路建成一帶一路，中老友誼的標誌性工程」。（圖／達志影像／美聯社）

▲許維鴻認為，「一帶一路」讓中國經濟的國際化正在走上快車道。（圖／達志影像／美聯社）

許維鴻指出，「一帶一路」倡議十周年，中國經濟的國際化正在走上快車道，中國之前受益於強有力的疫情防控政策，進出口貿易總額和貿易順差又上台階，央行外匯儲備和民間財富進一步殷實，這是中國企業走出去、人民幣國際化的堅實後盾。

更重要的是，留學歸國的年輕人越來越多、具有國際視野的人才儲備可觀；「中國製造」的科技含量越來越高，已經能在汽車等高端製造業領域與歐美發達國家展開正面競爭，等等。反觀日本，它的高新技術產業與美國的硬碰硬缺乏獨立自主的「大國底氣」，疫情後出現的貿易逆差，對日本經濟更是雪上加霜。

許維鴻總結，為此，2022年底中央經濟工作會議提出「科技－產業－金融」的發展理念，稱得上是一條中國經濟轉型升級、可持續發展的大道，展望未來，中國企業面對的是一個全球化的市場，通過對科技研發、成果轉化等的持續投入，形成不斷進步的現代化產業，投資空間巨大，怎麼可能陷入「日本式衰退」？

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