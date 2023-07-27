陸下半年經濟重點　專家：擴內需、提信心、防風險

▲中國大陸內需不振，官方近期推出多項刺激政策。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共政治局24日召開會議，分析研究當前經濟形勢，並部署下半年經濟工作。大陸經濟專家認為，這次會議是在「關鍵時間點」召開的，有利於凝聚共識、提振信心、穩定預期，並且做了客觀、冷靜的分析，沒有迴避問題，積極回應了社會的呼聲，並可以用九個字概括，就是「擴內需、提信心、防風險」。

中國宏觀經濟研究院決策諮詢部形勢室主任郭麗岩表示，這是在關鍵時點召開的一次重要會議，有利於凝聚共識、提振信心、穩定預期，「對做好下半年工作，部署了重點的一系列任務，有利於把已經落實和部署的決策落細落實。」

郭麗岩提到，這次會議對經濟當前運行的「形」跟「勢」做了客觀、冷靜和系統的分析，沒有迴避問題，積極回應社會呼聲，「像這種波浪式發展、曲折式前進的表述，對經濟恢復的過程進行了刻畫，有利於冷靜看待當前一些宏觀指標暫時的波動，也有利於堅定信心、團結一致向前看，更好地穩定預期，推動今年全年經濟持續好轉。」

郭麗岩指出，近期相關部門針對汽車、電子、家居等大宗消費品出台了相應的促進舉措，形成了「組合拳」。這一系列促進消費的政策，有望發揮綜合政策效應，從而對於鞏固穩定大宗耐用消費品目前的市場發展態勢，進一步激發市場轉型升級、提質增效的動能形成了良好支撐。

清華大學中國發展規劃研究院常務副院長董煜則說，中央對於下半年經濟工作的部署，可以用九個字來概括「擴內需、提信心、防風險」，在這些部署當中我們也看到了一些新招，也看到了一些特別有針對性的舉措，這些都有鮮明的問題導向，是針對當前中國經濟所遇到的一些現實困難和問題去提出來的。

董煜表示，從宏觀調控的財政政策和貨幣政策看，財政政策本身延續之前的減稅降費舉措，貨幣政策有更多的精準性，要求支持向實體經濟、中小微企業、科技創新等發展，這些也是在為未來發展做加法。

董煜提到，更為重要的是，這一次非常明確地提出要活躍資本市場，這是非常重要的新提法，「它會對於市場經營主體帶來非常重要的拉動作用，會對促進居民消費、拉動有效需求提供非常重要的支撐。」

董煜指出，今年從上半年一系列的數據來看，像新能源汽車這樣的行業，能夠成為整個經濟中的重要亮點，恰恰是持之以恆推動產業升級的體現，「建設現代化產業體系，很大的一個出發點就是要培育更多像新能源汽車這樣的新領域、新賽道。」

董煜提到，通過在這些領域發揮更大的帶動作用，從而為經濟發展不斷注入新動能，「既為長遠增加國家核心競爭力提供了重要的基礎，也為度過當前的困難和挑戰提供了非常重要的支撐。」

董煜說，在政治局會議召開前不久，中央下發了關於促進民營經濟發展壯大的意見，文件當中明確了，要為民營經濟發展，從市場環境、政策環境、法治環境、輿論環境等各方面營造更好的氛圍。根據這次會議精神，各方面會更加註重給民營經濟發展創造更好的條件。

董煜還說，比如說按照這次會議要求，要建立更多與民營企業常態化溝通機制，各部委各地方都要行動起來，當面和民營企業對話，了解它們面臨什麼樣的困難和挑戰，面對面、點對點解決各個具體的困難和問題。

不過，董煜也特別強調，地方債也是當前經濟運行中比較大的風險點，中央對此做了明確部署，提出要有一攬子的化債方案，「下一步，重點嚴控增量、逐步化解存量，同時提出更加市場化的有效化解手段，也就是說在化解地方債的過程當中要實施一系列『組合拳』，切實有效地幫助一些地方解決實際困難。」