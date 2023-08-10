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大陸 大陸焦點 特派現場

陸CPI由正轉負　官員：受去年同期基數較高影響

▲人民幣,存款,中國郵政儲蓄銀行。（圖／CFP）

▲中國大陸CPI由正轉負。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸統計局最新數據顯示，大陸7月份消費者物價指數（CPI）年增率為負0.3％，這也是自2021年2月以來，大陸的CPI首次呈現負增長。事實上，先前就有多家機構預估大陸7月份CPI可能由正轉負，各界也對中國大陸是否已經落入通貨緊縮區間有不少討論。

對於CPI數據轉正為負，大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，7月份，居民消費需求持續恢復，CPI環比由降轉漲，但受上年同期基數較高影響，同比有所回落。

董莉娟還提到，7月份，扣除食品和能源價格的核心CPI明顯回升，同比上漲0.8%，漲幅比上月擴大0.4個百分點。

董莉娟指出，7月份，食品價格同比由上月上漲2.3%轉為下降1.7%。食品中，豬肉價格下降26%，降幅比上月擴大18.8個百分點。

▲▼中國大陸消費,逛街,購物,夜市。（圖／CFP）

大陸國家發展改革委國民經濟綜合司副司長李慧說，從供給看，國內生豬產能總體處於合理水平，從需求看，夏季過後天氣逐步轉涼，加上高校陸續開學、中秋國慶等重要節假日陸續來臨，根據往年情況，豬肉消費將逐步增加，可能推動生豬價格有所回升。

東方金誠首席宏觀分析師王青則說，7月CPI同比由平轉降，主要原因是當月豬肉、蔬菜價格同比下行幅度加大，帶動食品CPI同比由正轉負，抵消了暑假服務價格上漲、成品油價格上調帶來的影響，推動整體CPI漲幅進一步降至通貨緊縮區間。

王青提到，先前汽車「價格戰」影響仍然存在，7月汽車價格同比繼續出現較大幅度負增長，也將對CPI同比下行起到一定推動作用。

▲▼中國大陸消費,逛街,購物,夜市。（圖／CFP）

王青還說，除了波動性較大的食品價格下降外，7月CPI進入通縮區間以及前期物價水平持續低迷，背後是在市場供給充分的同時，消費修復力度整體較為疲弱，而且這種物價走勢對消費信心的影響也不容低估。

王青強調，當前需要宏觀政策適度發力，著力刺激居民消費，打破負向循環。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華也認為，7月CPI雖然同比轉負，但環比增長，加之基數效應逐步減弱，國內物價呈現企穩回升跡象。

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CPIPPI通貨緊縮通縮

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