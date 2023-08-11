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拒當「陽交附女」！竹女校友4500份連署送教育部　怒批程序黑箱

記者許敏溶／台北報導

陽明交通大學找上新竹女中，邀請改隸為附屬高中，卻引發校友反彈。竹女校友發起反對連署，現已收到超過4500份連署書，今（11日）下午更到教育部遞交連署書，提出四大反對理由與三大訴求，除批評過程黑箱、沒進行公開討論，更堅決反對竹女改隸陽明交大附中，並呼籲陽明交大撤回邀請，教育部則要審慎處理。

▲▼竹女校友遞交反對「陽交附女」連署書，包括立委賴香伶、范雲都到場支持。（圖／記者許敏溶攝）

▲竹女校友到教育部遞交反對「竹女改隸陽明交大」連署書，立委賴香伶坐著輪椅也到場支持。（圖／記者許敏溶攝）

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陽明交大近日啟動「新竹女中改隸國立陽明交大附設中學」工作小組，成立並啟動工作小組，消息曝光後引起各方熱議。竹女校友則在7月底發動連署「拒當陽交附女」，今天更冒著午後大雷雨，前往教育部遞交陳情書。

連署發起人之一、竹女校友彭桂枝表示，從7月底發起反對併校連署以來，已經收到4572份完整連署資料，其中竹女在校生57份、竹女校友3230份，其他身分如陽明交大校友、新竹市民、新竹中學校友等1285份。連署書中，以「反對改隸、改名」占比最高，達33.3%；其次是「百年名校金字招牌，無須依附大學」占比22.6%。

▲▼竹女校友遞交反對「陽交附女」連署書，包括立委賴香伶、范雲都到場支持。（圖／記者許敏溶攝）

▲竹女校友遞交反對「陽交附女」連署書給教育部，包括立委賴香伶、范雲都到場支持。（圖／記者許敏溶攝）

新竹市議員廖子齊為竹女校友，也是連署發起人之一，她批評竹女校方直到6月底同意改隸前，完全沒有進行公開討論與評估，也未公開陽明交大提供的可行性與必要性平估，故透過連署，表達反對竹女改隸陽明交大附中外，更反對黑箱程序，要求撤銷草率決議，並呼籲陽明交大撤回邀請，但校友們仍鼎力支持兩校積極合作。

身為竹女校友的立委賴香伶，儘管開完刀後仍坐著輪椅，今天也到場力挺。賴香伶說，1984年進入竹女，而竹女明年適逢建校百年，校風優良在客家區首屈一指，聽到要改隸的政策很疑惑，從來沒聽過啟動程序，政策是怎麼評估，為何這麼貿然？「程序應該更公開透明，不應以私定終身方式嫁給誰當繼女或養女。」教育部對此事要審慎處理。

范雲則指出，根據國教署規定，大學端邀請高中改隸為附中，依規定應該應辦理說明會，蒐集教職員工、家長會、校友會意見，但她向國教署查證，竹女尚未檢送改隸申請資料到國教署，陽明交大若要持續推動改隸，絕對要重視各方意見。國教署則要提供學校明確程序指引，消除校友疑慮。

教育部國教署表示，國教署已發函學校，要求改隸一定要依照相關要點辦理，與師生、校友及社會公眾充分溝通。目前國教署還沒收到竹女的正式申請文件，將請學校審慎處理。

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