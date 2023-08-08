義民中學師生北上抗議！校方不當解聘教師　教團批：校長應解職

記者楊惠琪／台北報導

新竹縣私立義民中學以不接受減薪為由，近日不當解雇至少10名教師，儘管教育部要求限期改善，新竹縣楊文科縣長積極協調，義民中學董事會依舊態度強硬。全國教師總工會與上百名義民中學親師生今（8日）到教育部陳情，痛批學校罔顧法令、無視主管機關，呼籲教育部依私校法規定，解除義民中學校長陳衍財職務。

▲新竹義民中學百名師生和家長到教育部陳情，現場高喊校長下台。（圖／記者楊惠琪攝）

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全教總今陪同上百名義民中學師生與家長到教育部陳情，立委王婉諭、范雲也到場聲援，現場高喊「校長下台」、「董事長下台」。陳情師生提出義民教師均已回聘，無須再行重簽聘約、校方明天下班前發放全薪給全體教師、一周內與教師完成聘約協商等三大訴求，並將陳情書遞交給國教署人事室主任古明哲。

教育部國教署回應，將視情節輕重，循程序依私立學校法第55條規定，核予該校停止部分或全部獎勵、補助，或停止部分或全部班級招生處分。

全教總理事長侯俊良指出，自七月底接獲陳情迄今，包括教育部、新竹縣府均捍衛師生權益，義民中學更有數千家長與畢業校友連署聲援，但校方卻罔顧師生權益、漠視國家法治，再過三周就要開學，要求教育部依《私立學校法》第54條規定，解除校長陳衍財職務，並建議法人主管機關新竹縣府依《私立學校法》第25條相關規定，聲請解除學校法人董事長、部分或全體董事職務，以彰顯法治。

教師代表李老師控訴，學校不僅違法大量解聘教師，校務運作也不尊重教師意見，校長甚至片面取消晚輔，漠視學生權益，校園治理紊亂，搞得校園烏煙瘴氣，呼籲教育部不能只是要求學校限期改善，應以更為具體的行動制止學校董事會違法亂紀，以確保師生權益。

一名家長代表也說，孩子聽到有好幾位老師不續聘，很多同學都哭了，課程受到師資動盪影響，班上氛圍變得焦慮不安，外界又傳出學校有意退場，呼籲學校近期召開家長大會，明確告知學校未來辦學方向，別再避不見面。