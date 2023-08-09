獲教育部頒發逾百萬獎學金　台科大生赴歐逐夢擴展視野

▲台科大碩二生羅尹余獲得教育部全額獎學金，將赴歐逐夢擴展視野。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

台科大學生榮獲112年教育部「藝術與設計菁英海外培訓計畫」全額獎學金，其中建築系大四生劉奕廷獲得英國CRAB建築師事務所（Cook Robotham Architectural Bureau）實習機會。設計系碩二生羅尹余，則會前往荷蘭台夫特理工大學（Delft University of Technology）進修，兩人赴歐追夢並拓展國際視野。

教育部「藝術與設計菁英海外培訓計畫」，是全額獎學金計畫，培育國內設計創意產業所需的高級人才，補助學員一年學費及生活費。學費依照各校金額實支實付，生活費則是一年定額，將前往英國CRAB建築師事務所實習的劉奕廷，將獲得一年生活費補助約美金2萬元（約新台幣60萬元）。

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劉奕廷指出，能錄取英國CRAB建築師事務所當實習生，是非常難得機會，因為該事務所曾獲英國Stirling Prize獎，注重藝術性與實用，專長包括建築設計、景觀環境設計等，通常在國外要申請到完整實習，前提是要在附近地區就學才會較為容易。

劉奕廷作品「Purifier Plaza」，曾獲得2021年美國建築大師獎（AMP）榮譽獎、及2021年國際設計大獎的銀獎，幫助他在評選時脫穎而出。劉奕廷說，未來到事務所上班的一年中，儘管建築業的案件耗時，依舊可跟到案子的大致流程，學到比較完整的案件跟事務所運營方式，加上國外建案種類繁多，故非常期待這次實習機會。

▲劉奕廷作品名稱「Purifier Plaza」，曾獲得2021年AMP美國建築大師獎榮譽獎及2021年的IDA國際設計大獎銀獎。（圖／台科大提供）

另設計系碩二生羅尹余，將前往荷蘭台夫特理工大學進修，該大學是荷蘭最大的研究型理工大學，名列世界頂尖理工大學之一。預計獲得教育部超過2萬歐元學費與一年1.8萬美元生活費（共約新台幣125萬元）補助。

羅尹余碩二時，曾經到荷蘭恩荷芬理工大學當交換學生，她說，交換期間設計作品「Edu Talk」，利用AI協助教師反思授課方式網站，並在課堂時將老師授課內容進行錄影、錄音，教師在課後可以在Edu Talk網站，收到AI對於語速與語調的建議，增進授課演講技巧。這件設計作品收錄在海外評選時的個人作品集，協助她順利獲得進修機會。

▲EduTalk網站是羅尹余在荷蘭恩荷芬理工大學交換學生時的設計作品。（圖／台科大提供）

羅尹余指出，荷蘭最吸引她的是設計教育環境，鼓勵學生獨立思考，學校還設有類似「導師」角色，來自學界、業界人士的「學術輔導員」，幫助學生從自己設計作品中不斷反思並找出自身優勢，讓學生清楚了解自己的目標設定和努力路徑。