去一趟韓國「當地女生真的不瘦」路上1畫面驚呆她！網曝2關鍵

▲韓國人平均神高比台灣高。（圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

邊境開放之後，除了日本以外，也有很多人到韓國旅遊，就有網友指出，追韓國明星已經2、3年了，很好奇女藝人纖細的身材如何保持，結果去了一趟韓國後，發現「韓國人」都不是瘦巴巴的類型，台灣人都還比韓國人瘦，在台灣買衣服都要拿M號，但是在韓國無條件拿S號，讓她很震驚。

原PO在Dcard上發文，「韓國女生真的不瘦」，這幾年追韓國藝人，明星們都很瘦很好看，很好奇平常藝人都吃什麼、做什麼來維持身材，7月時飛往韓國看演唱會，發現路上的韓國本地人，都不是瘦巴巴的類型，「甚至有覺得台灣人其實都更瘦一點，但覺得我用眼睛量也太沒道理」。

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她去東大門買衣服時，原本在台灣穿衣服都買M號，在韓國只要買S就可以，「一開始說要M，他們都會震驚說你S就可以了啦，還以為在捧我，結果是真的，S還有點大」。

▲韓國人的餐點都會有滿滿的澱粉。（示意圖／記者李彥慧攝）



貼文一出，網友表示，「有沒有可能是他們身高也比較高的關係」、「因為韓國人都偏高吧，台灣人身材比較像日本人」、「他們好愛澱粉跟甜點，每次看到有飯有馬鈴薯又有煎餅，就覺得好飽」、「總覺得是台灣尺碼太小，不是韓國太大」、「韓國食物份量真的很多，台灣一堆小鳥胃的女生都吃不完，沒故意減肥的話她們真的滿能吃的」、「之前在商旅接待韓國人，他們早餐吃完還會自備辛拉麵，麵吃完還要加飯吃」。

也有網友提到，韓國人比例很好，且運動風氣盛行，「韓國是外貌至上主義的國家，對於外貌打扮的要求比台灣嚴格，並且韓國健身的風氣比台灣盛行一些」、「韓國人有在運動健身的比較多，所以體重不太能當作依據，但我覺得她們很多比例都很好」、「多數韓國人有線條或結實的身型」。

