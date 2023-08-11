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旅行業「不爽沒陸客」嗆上街　陸委會：陸方一再拒絕我方提議

▲▼陸客、北京機場、中國遊客、中國出境。2022 年12月27日，在中國爆發新冠疫情（COVID-19） 期間，旅客在北京首都國際機場提著行李。（圖／路透）

▲大陸已開放旅行社出團至日韓等亞洲鄰國。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸10日公布第三批恢復出團旅遊的國家及地區名單，台灣仍未入列，有旅行業者質疑政府未推動兩岸主管部門接觸洽商，揚言要上街抗議。對此，陸委會11日表示，陸方雖已宣布同意開放我方觀光客組團前往大陸旅遊，但卻未同意開放大陸人民組團來台觀光，也拒絕回應我方一再提議，由兩岸主管部門直接溝通安排的建議。

陸委會提到，陸方於2019年7月31日無預警發布公告，以「鑒於當前兩岸關係」為由，自同年8月1日起暫停陸客來台自由行，迄今都未恢復，其後因Covid 19疫情，大陸方面又宣布自2020年1月24日起暫停全國旅行社及在線旅遊企業經營團隊旅遊。

▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會指出，近幾個月以來，陸方分批宣布其旅行社可以經營大陸民眾到138個國家旅遊，也另外宣布開放赴香港、澳門旅遊，但還沒有宣布可以前來台灣。

陸委會說，疫情趨緩後，政府主張在維護兩岸人民旅遊安全及整體利益情況下，健康有序地重啟兩岸旅遊交流，也一再透過兩岸既有管道及旅行業者向陸方提議，在雙方進行溝通安排妥適後，採雙向互惠的方式，循序推動兩岸觀光旅遊交流。

陸委會強調，陸方雖在日前宣布同意開放我方觀光客組團前往大陸旅遊，但是卻未同意相對開放大陸人民組團來台觀光，也拒絕回應我方一再提議，由兩岸主管部門直接溝通安排的建議。

陸委會還說，我方歡迎大陸人民來台觀光旅遊，親身體驗台灣社會及風土民情，「我們仍期待大陸方面早日正面回應我方所提雙向互惠的主張，雙方透過既有管道做好妥善安排，早日促成恢復兩岸人民觀光交流活動。」

▲▼日本觀光,陸客,入境,日本機場。（圖／路透）

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