「阿宏3.0」女研究生神似李多慧　驚魂過後找妹妹繼續遊高雄

記者吳奕靖／高雄報導

嘉義一名23歲唐姓女研究生透過交友軟體，認識一名自稱「阿豪」的男子，雙方相約遊高雄，不過女大學生到高雄時，並沒有看到阿豪本人，她不但被丟包，還接到阿豪的恐嚇訊息，寄來恐怖血腥照要求付款2萬，讓她嚇得半死，經警解說後終於鬆了一口氣；而唐姓女研究生的外型讓員警很驚艷，因為她有點神似「樂天女孩」李多慧。

▲唐姓女研究生長相神似「樂天女孩」李多慧 。（合成圖／地方中心）

7日晚間6點左右，高雄警方接獲超商店員通報表示，店內有名女子可能被詐騙，員警趕往發現，一名住在嘉義的23歲唐姓女研究生，在交友軟體上認識一名自稱「阿豪」的男網友，兩個人相約在高雄碰面，然後由阿豪充當地陪導覽港都。

不料，唐女抵達高雄後，阿豪傳訊表示自己是八大行業的經紀，怕她是警察所佯裝，所以要唐女先到ATM 查詢帳戶餘額，並匯款「驗證身分」。當唐女猶豫不決時，阿豪更傳來血腥照片要求「好好配合」，並指示先付保證金2萬元，一旁超商店員察覺有異，因此通報警方到場協助，員警告知此為現今網路交友詐騙手法之一，唐女這個時候才鬆了一口氣。

雖然被丟包了，還好唐姓女研究生的妹妹也在高雄，唐女就跟妹妹見面，繼續她的高雄之旅。而唐女的外型有點神似李多慧，處理員警回去之後也跟同事分享，意外成了派出所內茶餘飯後話題。