拚了！超商「買中元福箱抽百萬名車」　加碼推3款普渡組合包

▲超商開賣中元福箱（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

中元普渡快到了，有超商特意於實體門市搶先開賣「中元福箱」，不僅有2種價位的拜拜組合購，還推出2款LAIMO限定聯名福箱，買就能享有3重好禮，有機會抽中百萬Skoda汽車1台，即日起正式開賣；除外，也同步提供指定宮廟的代辦宅到府、代獻暖等服務，讓中元節祈福更便利。

為滿足消費者中元普渡需求，全家於全門市祭出不同價位的「便利經濟組合」、「暑期FUN樂優惠組合」及「豪華澎湃組合」共3種拜拜組合購，可依喜好自由搭配指定品牌零食、飲料、泡麵等商品，最多可享8折優惠，且買還可獲得限量LAIMO可收納購物提袋1個，數量有限、送完為止。

▲拜拜組合購開放消費者依喜好自由搭配指定品牌零食、飲料、泡麵等商品。

加碼還找來LAIMO聯手推出2款中元福箱，分別是內含各式零食餅乾、糖果、泡麵及飲料的粉色款歡樂版福箱，及包含白米、罐頭、醬油、袋裝麵、飲料的橘色款家戶版福箱，即日起至9月5日限時開賣，且買還送3重好禮，包括每箱隨機贈送精美贈品1個，價值600元保健品1瓶，還有Skoda Scala 1.5 TSI豪華菁英版百萬汽車抽獎資格，把握機會搶試手氣。

此外，為滿足中元祈福的多元需求，今年也再度找來大甲鎮瀾宮、旗山天后宮合作，提供代辦宅到府及代獻暖2大服務，其中，購買大甲鎮瀾宮慶贊中元澎湃祈福組（含代辦／代獻暖），附贈皮製香火袋吊飾；選購旗山天后宮普渡拜拜箱之代獻暖服務則贈送劍帶平安吊飾；也可選擇北港武德宮代獻暖服務捐贈愛心，即日起可於全家行動購或FamiPort下單。

▲家樂福中元節檔期消費還可抽APPLE好禮。

除外，家樂福今年也針對中元節主打「2023中元普渡跨世代 這拜我來！」，備齊各年齡層都會愛的祭拜商品，從異國零食到經典不敗的口味通通有，並祭出一系列超殺優惠，像是「百款人氣商品買1送1、2件省更多、第2件8折」等，還有期間使用家樂福APP錢包消費滿額有機會抽中APPLE好禮，如MacBook Air、iPhone 14 pro等，除外還有刷卡送現金折價券等好康，就是要讓消費者搶便宜有感。

另，線上購物部分也提供3種規格拜拜箱選擇，包括小資祈福箱、中元祈福箱及統一鈔省祈福箱，且任買2箱還送150元折價券；加碼推出「代客普渡箱」服務，與鎮瀾宮、慈護宮、旗山天后宮合作，並提供代客普渡後「直接捐贈」或「寄回商品」選項，即日起至8月30日限定登場。