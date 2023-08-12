開心果、木瓜牛奶都上榜！　網最愛「超商10大人氣霜淇淋」揭曉了

▲超商最受歡迎10大霜淇淋口味曝光。（示意圖／業者提供）

記者蕭筠／綜合報導

有著「被超商耽誤的霜淇淋店」封號的「全家超商」，2013年首度開賣霜淇淋，至今已推出百種口味選擇，累積大批鐵粉，目前於門市則買得到最新「莓好時光」，使用5種莓果入料打造酸甜滋味，同樣也吸引一票人搶吃。這次DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析「全家10大最夯霜淇淋口味」，快來看看哪口味還沒吃過吧。

▲嗨嗨蘇打霜淇淋夢幻色系掀起不小討論度。（圖／記者蕭筠攝）

TOP3：嗨嗨蘇打霜淇淋

全家今年6月首度跨界合作Xpark強勢推出「嗨嗨蘇打霜淇淋」，把日本夏日祭典中的傳統飲品「冰淇淋蘇打」製成蘇打汽水霜淇淋，再加入台灣在地檸檬原汁增添酸甜滋味，打造彷彿雪酪的清涼口感，尤其搭配小農鮮乳霜淇淋的藍白配色可是夢幻又吸睛，讓大批網友直呼「好像虎皮鸚鵡」，意外掀起討論度。

▲草莓優格霜淇淋僅開賣短短6天就完售。（圖／業者提供）

TOP2：草莓優格霜淇淋

全家今年2月打造全新「草莓優格霜淇淋」，特意選用新鮮草莓結合優格製成，每一口都能吃到果香、優格的酸甜濃郁口感，再搭配同色系的限量粉色餅皮，可愛爆表，當時僅開賣短短6天就宣布完售，讓一票人崩潰「我都還沒吃到欸」、「不是才開賣沒幾天」，累積超高人氣。

▲超濃郁抹茶霜淇淋最受消費者喜愛。（圖／記者蕭筠攝）

TOP1：抹茶霜淇淋

最受歡迎口味寶座由「抹茶霜淇淋」奪下，今年3月可是暌違2年再度回歸，嚴選日本靜岡抹茶製成，口感滑順還帶有濃厚茶香，尤其是吃完後帶點微苦的抹茶尾韻，罪惡爆表，且搭配的是超浪漫粉色餅皮，紅綠的繽紛組合欠超吸睛，其口味也最受霜淇淋控喜歡。

▲全家最受歡迎10大霜淇淋口味曝光。（圖／DailyView網路溫度計提供）