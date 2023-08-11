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打破來台掛零！優先開放「旅外陸客」來台觀光　交長：定案後公布

▲桃園機場二航廈北側觀景台，假日吸引不少民眾及航空迷來此朝聖，民眾需由二航廈三樓搭乘專屬電梯才能到達，容留人數300人，超過將進行管制，最大瞬間風速達37knot海浬以上暫停開放▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲交通部力拼今年600萬國際旅客來台，但兩岸開放觀光仍卡關。（資料圖／記者鄭遠龍攝）

記者李姿慧／台北報導

中國宣布第三批開放陸客團旅遊78個國家地區，但依舊沒有台灣，總統府和行政院今傍晚表示，願意在對等下兩岸同步恢復觀光，可先恢復旅居中國以外第三地中客來台旅遊。交通部長王國材表示，相關執行細節近期定案後對外公布。觀光局表示，第三地中客也在規劃百萬陸客目標額度內，未來將增加開放訊息露出。

中國開放陸客團赴美日韓等新增78國，台灣依舊未包含在內，引發「百萬陸客來台跳票、全年600萬國際旅客難達標」等質疑，交通部及觀光局強調9月上旬將迎來第400萬國際旅客，年底前可達600萬。

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不過針對陸客來台卡關，總統府與行政院今傍晚宣布優先恢復旅居中國以外第三地中客來台旅遊，據悉，該第三地中客屬於第三類海外人士，旅居海外、留學或取得當地永久居留權等大陸人士，只需要發放入台證就可以來台。

對此，交通部長王國材表示，恢復旅居中國大陸以外地區的陸客來台觀光，將優先開始實施。相關細節和執行方式將在近期定案後，對外公布。交通部強調，交通部歡迎全世界各地的旅客來台旅遊。

觀光局則表示，旅居海外大陸人士係屬於原本規劃之100萬大陸旅客來台人數之額度內。

針對開放「旅居或留學海外、旅居港澳或留學港澳大陸人士」來台相關行銷作為，觀光局表示，觀光局於海外觀光行銷宣傳活動原本即會觸及上述大陸人士。為促進該類人士來台旅遊，將增加對其已開放來台訊息之露出。

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