中國團客禁令仍未解除　陳建仁：沒有接到中國善意回應

▲行政院長陳建仁11日出席台北2023第39屆亞洲國際郵展開幕典禮。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

中國宣布開放團客出國旅遊，但不包括到台灣，外界認為此舉會讓觀光局訂出100萬陸客人次目標恐怕跳票。針對接下來要如何填補遊客數量？以及中國開放團客旅遊卻獨漏台灣？行政院長陳建仁11日受訪說，有透過適當的管道跟中國表達這樣的意見，「但是就如同陸委會所說的，到目前為止，我們還沒有接到中國善意的回應」。

中國文旅部昨宣布即起恢復團客赴日、韓、美、德等78個國家或地區旅遊，但仍然不包含台灣，兩岸禁團令仍未解除。陸委會發言人詹志宏也說，我方主管機關已透過管道跟對岸表達主張，但目前為止仍未獲對方正面回應。

不過陳建仁說，他要跟大家報告一個好消息，根據最新的統計，到目前為止，台灣的國外觀光客人數已經到達340萬人次，「我們很歡迎世界上各個國家的旅客來到台灣，欣賞台灣之美，我們也有信心會在今年度達到觀光客600萬（人次）的目標」，謝謝交通部觀光局還有業者大家一起努力。

至於兩岸間的旅遊往來，陳建仁表示，在疫後一直強調要健康有序的兩岸交流，在這樣的一個努力過程當中，一向希望兩岸之間能夠有更好的交流，而且在和平對等、彼此尊重、務實的情況下來做相關的交流與溝通，「我們也確實在這一方面表達了我們願意促進兩岸溝通的誠意」。

陳建仁舉例，像台灣開放國人到中國去做自由行的旅遊，也開放國人到中國的大學去念書；至於剛才提到的觀光相關方案，也有透過適當的管道跟中國表達這樣的意見，「但是就如同陸委會所說的，到目前為止，我們還沒有接到中國善意的回應」。