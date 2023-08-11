野火吞噬！夏威夷小鎮如戰區「像被轟炸」　酒店斷糧、遊客困電梯

▲ 歷史悠久的旅遊小鎮拉海納付之一炬。（圖／路透）

文／中央社

夏威夷毛伊島野火至今已奪走53條人命，幸運逃出災區的遊客今天述說被困那幾天沒食物、沒供電的慘狀，但仍慶幸能夠逃離那個「宛如戰區」的地方。

快速蔓延的野火把歷史小鎮拉海納（Lahaina）付之一炬，摧毀毛伊島上的數百棟建築物，奪走數十條人命。

當地有數以千計居民無家可歸，當局敦促遊客趕緊離開，以騰出資源來協助那些亟需幫助的人。

▲ 野火已經造成數十人死亡。（圖／CFP）

46歲的皮特森（Lorraina Peterson）在夏威夷度蜜月，因為這場野火，她和數百人都被困在飯店裡。

皮特森在卡胡魯伊（Kahului）機場等待班機時告訴法新社說：「我們被困在飯店房間裡3天…非常可怕，因為沒有燈；我們也無法使用手機打電話給家人。」

來自加州的皮特森說，飯店一直在使用備用發電機，但後來也沒電了，「電梯動不了，一些人被困在電梯裡」。

她說，酒店的食物最後也消耗殆盡，只得把客人疏散到機場。

遊客們搭乘校車前往機場，志工們在那裡分發三明治和水。

加拿大人威爾遜（(Brandon Wilson）與妻子到夏威夷旅遊慶祝結婚25週年。但才到兩天，他們下榻的Airbnb住宿就因為火災停電。

到今天早上，他們的食物已經所剩無幾，也沒有現金可買生活用品，因此決定試著離開。

威爾遜告訴法新社說：「當我們駕車穿越拉海納鎮時，鎮上看起來就像戰區…真像被炸彈轟炸過，小鎮完全毀了。」