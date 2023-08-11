震撼畫面曝！「漂流木地毯」塞滿霧社水庫　厚達1m橡皮艇也卡住

記者高堂堯、蔡怡萍／南投報導

卡努颱風帶來的外圍環流與強勁西南風，在南投山區造成致災性降雨，其中仁愛鄉災情慘重，多處道路中斷、家園滿目瘡痍，而被洪水沖刷而下的漂流木也湧進霧社水庫，震撼影像曝光，環顧四周湖面、眼見所及全被厚厚漂流木覆蓋，完全看不見水面露出，就連消防隊出動救援的橡皮艇，也一度被卡在其中動彈不得。

▲在致災性暴雨過後，霧社水庫被大量隨山洪而下的漂流木覆蓋，救難人員的橡皮艇也差點被卡住。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）



在暴雨狂炸後，南投仁愛鄉霧社水庫被大量漂流木佔據的壯觀場景曝光，只見畫面環顧一周、只有或粗或細的漂流木鋪滿整個湖面，成為一大片「木地毯」，密密麻麻程度幾乎讓人認不出這裡是水庫，仁愛消防分隊隊員黃嘉瑋表示，以他在仁愛鄉生活了這麼多年以來，這樣的場面是第一次看到，非常震撼。

黃嘉瑋也說，漂流木的面積之大沒辦法實際計算，預估有好幾個足球場大，厚重深度更是達到水下1公尺以上，甚至消防隊出動橡皮艇前往救援受困民眾時，船體竟被卡在漂流木裡進退不得，只能想盡辦法勉強從層層障礙中闢出水道，再合力將橡皮艇拉回岸邊，也讓差點也成為受困者的消防隊員忍不住喊「終於出來了」！

大觀發電廠副廠長洪文龍對此表示，水庫管理機關為了維護水庫安全，並依漂流木處理原則，會在短時間內盡速將漂流木打撈上岸，之後會請農業部林業局自然保育署進行辨識有價木的處理，無價木的部分也會進行清理作業，以確保水庫安全。