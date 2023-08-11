台南豪大雨通緝犯騎贓車深夜加油　只因一動作遭警逮捕

▲永康分局龍潭派出所副所長李茂霖及連倉偉，豪雨夜加油竟查獲侵占通緝犯及所騎贓車。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

34歲林姓男子10日深夜冒大雨騎乘機車，在永康區永大路某加油站加油，因與同樣前往加油的員警對眼，因眼神規避而遭警方盤查，查出所騎乘的機車為贓車，他也是台南地檢署發布之侵占通緝犯，經帶返派出所調查，移送台南地檢署歸案。

永康分局龍潭派出所副所長李茂霖及連倉偉，在凌晨深夜0時30分左右，執行巡邏勤務，時值大雨，前往永康區永大路的加油站加油，34歲林姓男子騎乘重機車在旁已加油完畢，與員警對眼時，林男眼神閃躲，也有想立即駛離的動作，兩位員警心覺可疑攔停盤查。先查出該部重機車為遭報案侵占之車輛，而在查證身分時，林男聲稱未帶證件並謊報胞兄資料，但在盤問過程，林男全身顫抖，也讓警方起疑，在檢查渠攜帶物品時，果然發現身分證件，經查為台南地檢署發布之通緝身分。全案在調查後，將林嫌移送台南地檢署歸案。

永康分局長甘炎民表示，副所長李茂霖及警員連倉偉平時工作認真，執行勤務認真盤查可疑人車，進而查獲侵占機車案及通緝犯，殊值嘉勉。永康警亦將持續維護轄區治安，打擊街頭犯罪，提供民眾宜居安全的環境。