基隆市府親子電影院今開幕　謝國樑：共享優質互動體驗

▲基隆市府親子電影院今天開幕。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為提供洽公民眾友善親子空間，基隆市政府進行跨局處整合，打造首座市府親子電影院。市長謝國樑市長今（7日）主持揭幕時表示，親子電影院將配合市府辦公時間（9時至12時、13時30分至17時）提供開放使用，讓小朋友隨家長到市府洽公時，享有優質且友善的親子互動、休憩環境。

謝國樑指出，親子電影院的概念發想，借鏡新加坡樟宜機場的設計，希望提供市民與孩子在洽公時，享有一個舒適的親子娛樂空間，現場也安排志工同仁協助，讓孩子盡情放電，家長在洽公等待與親子互動之間獲得雙贏，這也是身為家長的市長，和多數父母共同的心聲。

▲讓小朋友隨家長到市府洽公時，享有優質且友善的親子互動、休憩環境。

此次，整合市府局處資源，改造原本位於市府1樓的市民接待室，由基隆市工策會向企業募集影音設備，交由綜發處負責設備管理及電影院空間維護，文化局則協助取得電影授權，社會處聯繫志工同仁負責現場影片播放及提供民眾必要協助，展現市府團隊的行動力及橫向整合力。

市府綜合發展處指出，親子電影院開放時間，為每周一至周五的上午9時至12時、下午1時30分至5時，提供0至12歲的兒童一起觀賞，6歲以下兒童需有一名家長或成年人陪同入場，同仁協助進行手部消毒，如身體不適或體溫超過37.5度將不得入場。電影院空間全程禁止飲食，如果遇到設備故障或大面積汙染，將由現場同仁通報庶務科進行問題排除。另外，每周五下午5時後，將進行環境清潔消毒，確保環境衛生整潔。

文化局補充，今年「夏日電影院」從6月起，在基隆表藝中心外牆播放《笑笑羊大電影：外星人來了》、《石器小英雄》、《小麻煩當家》及《北極戰隊》四部動畫作品，深受好評，即將在8月20日播映完畢後，繼續在市府親子電影院播放，讓大家沉浸回味。