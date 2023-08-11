熱氣球嘉年會！煙火秀與造型熱氣球絢爛回歸　逾2萬5千人爭睹

▲10日光雕音樂會於鹿野高台絢爛登場 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

2023台灣國際熱氣球嘉年華近期因受颱風外圍環流影響，天氣狀態不穩定，而備受球迷期待的10日光雕音樂會再次返回鹿野高台絢爛登場，天氣也不負眾望呈現無風無雨的好氣象，現場吸引了2萬5千人前來觀賞可遇不可求的光雕音樂會。

台東縣政府表示，近期台東地區天氣不太穩定，所幸10日晚間天氣幫忙，並在眾多球迷集氣之下，光雕音樂會如期準時在晚間7時絢爛登場，活動首先由地勤車隊繞行主場地，火光隨著音樂節奏明滅閃爍，炒熱了現場氣氛；接續由水精靈民族舞蹈團為活動熱烈開場，緊接著療癒系溫柔男聲李玉璽接棒演出，為民眾帶來一連精采的曲目。

隨著耳熟能詳的卡通主題曲響起，13顆熱氣球在黑夜中閃爍並綻放美麗光芒，其中有巴西的海綿寶寶球與大象諾塔球、英國的皇家衛兵球、烏克蘭的貓頭鷹球、美國的妮莉公主球及臺灣的喔熊球、Hello Kitty球及媽祖球等熱氣球，成就聽覺與視覺的雙重享受，絢爛的煙火秀也登場，眾多球迷搶拍熱氣球與煙火秀熱力四射的畫面。最後再邀請台灣唱跳男團「All in 5」以高水準表演進行熱力演出，現場熱鬧非凡，球迷朋友嗨翻天！

今年度熱氣球嘉年華已進入十餘天倒數，展演至28日為止，接下來還有17日國際地標、24日卑南知本溫泉區以及28日鹿野高台閉幕場最後3場次，其中閉幕場次不僅有煙火秀，更特別加入無人機表演，精采程度不容錯過。