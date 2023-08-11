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金曲最佳樂團接連2天開唱　準備嗨爆台東最美星空音樂會

▲▼ 。（圖／記者楊鈞典攝）

▲台東縣政府表示，2023台東最美星空音樂會第4、5場次即將在12日、13日，在大武鄉尚武濱海公園，以及池上鄉奉茶樹登場。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

2023台東最美星空音樂會第4、5場次即將在12日、13日，接連2日在大武鄉尚武濱海公園(9420濱海公園)，以及池上鄉奉茶樹登場，邀請今年第34屆金曲獎最佳樂團宇宙人、第25屆金曲獎最佳樂團麋先生、潛力新星歌手魏嘉瑩、自然系樂團Cicada，以及多組在地樂團，以音樂陪伴民眾嗨翻這個週末。

2023台東最美星空系列活動邁入第6年，今年總共8場次的巡演，目前正如火如荼在縣內各地巡演，以「最長、最強、最多、最高、最跳、最美」，邀請民眾感受6種「最」特別的體驗。大武及池上舉行的第4、5場次，活動更恰逢英仙座流星雨極大期，邀請民眾在低光害的音樂會現場，一起捕捉流星雨奇景。

縣府交通及觀光發展處表示，活動不只有流星雨加持，今年度更挑戰「最強」，聚集眾多音樂獎項常勝軍演出，12日大武場次，邀請今年金曲獎最佳樂團宇宙人、潛力新星歌手魏嘉瑩，與曾獲原創流行音樂大獎首獎的在地樂團旮勒思南樂團、孩子的書屋音樂組，輪番展現海味的狂野與浪漫，用音樂讓現場氣氛燃炸。

13日池上場次，則邀請第25屆金曲獎最佳樂團麋先生、擅長用音樂描繪自然的Cicada，還有在地青年好聲音農男美女團、草草屋caucau樂團，在奉茶樹受長榮航空公司認養十週年之際，透過人氣樂團、在地表演團體的精彩獻唱，共同在最美星空下見證池上大地豐饒之美。

台東縣政府提醒民眾，12日大武場次會場週邊將於當日下午5點起進行交通管制，台9線北上方向將開放單邊沿線停車，搭乘火車的民眾，可轉乘「巡迴接駁車」到會場，時間將自當日下午14:00起以巡迴方式停靠大武車站及尚武濱海公園等二處，接駁車班距約20-25分/班，進場接駁末班車於19:30自大武火車站發車；離場接駁則自20:30起至21:20止，離場末班車將於21:20發車。

而13日池上場次，當日下午5點起，會場週邊也將進行交通管制，開車及騎乘機車的民眾，可將車輛停放至活動特約停車場，並搭乘池上鄉公所提供的免費園區接駁至會場，免費接駁服務將從下午5點至6點30分，以巡迴接駁方式停靠A點、B點及奉茶樹等地，建議車輛停A-E停車場之民眾，可於A乘車處搭乘接駁車，車輛停至F-I停車場之民眾，則於乘車處B搭乘接駁車；離場接駁則從晚間8時至9點30分，直至民眾散場為止，歡迎民眾多加利用。

　　

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