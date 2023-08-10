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桃園市圓夢愛心關懷協會辦夏令營　照顧偏鄉學子學習不中斷

▲桃園市圓夢愛心關懷協會舉辦夏令營。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲桃園市圓夢愛心關懷協會捐贈30萬舉辦夏令營活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

暑假來臨，桃園市圓夢愛心關懷協會堅持「每月一愛 習慣養成」愛心不中斷，繼7月份捐贈台東縣偏鄉10所學校50萬愛心善款，協助學生暑假學習不中斷，8月繼續捐贈舉辦「讓愛飛揚暑期夏令營」活動善款30萬，同時也促成在地財團法人台東縣星願教育基金會捐款10萬元給參與此次營隊活動學校。

二天一夜的暑期夏令營於9日展開，活動場地選擇在熱氣球的故鄉鹿野鄉21國際度假村，與活動主題「愛心飛揚」相呼應，晚間特別舉辦營火晚會，由教育處長蔡美瑤主持，由圓夢愛心協會理事長謝慧謹捐贈愛心善款30萬元給承辦學校興隆國小，財團法人台東縣星願教育基金會亦加碼捐款10萬元予初來、賓朗、太平、嘉蘭、香蘭、臺坂、泰源、東河、富山以及興隆等10所國小，並由蔡美瑤及參與學校校長代表接受。

▲桃園市圓夢愛心關懷協會舉辦夏令營。（圖／記者楊漢聲翻攝）

蔡美瑤致詞時特別感謝桃園市圓夢愛心關懷協會每年7月均辦理「讓愛延續 偏鄉寶貝」愛心活動，是協會繼7月份第114場捐贈活動之後，連續2個月把愛心送到台東來，是一場兼具友善環境、多元展能、服務學習的夏令營活動，非常的有意義。

理事長謝慧謹則指出，圓夢愛心協會自成立以來堅持「每月一愛 習慣養成」的愛心活動，每個月都能夠號召成千上百的好朋友一起來做公益，才短短9年多的時間，一直在台灣各地巡迴傳愛，照顧各個角落、各個弱勢族群。因為台東孩子的眼睛純真而清澈，讓她第一次來時就特別喜愛，因此也定下協會每年暑假支持台東孩子學習活動的目標。

▲桃園市圓夢愛心關懷協會舉辦夏令營。（圖／記者楊漢聲翻攝）

在各界善心人士對協會的信任與支持下，7月和8月共籌募到80萬元，可以用來幫助缺乏資源的偏鄉孩子在暑假期間學習不中斷以及這次夏令營活動。同時協會也在今年3月舉行城鄉交流活動，帶領興隆、富山、武陵和土坂等4所學校師生前往桃園進行城鄉交流活動，讓台東與桃園的孩子能夠有機會進行交流互動，拓展視野，彼此互相學習、共同成長。

此次活動共有初來國小等10所學校100名師生參與，校長們感謝的表示，謝謝協會提供機會與經費，不但豐富了孩子們暑假的生活，開拓了孩子們的視野與想像，展現了孩子們多元的天賦與才華，深具教育意義。

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