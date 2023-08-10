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尊重部落決議！　台東富岡段東44線拓寬工程宣布終止

▲東44線部落說明會及公聽會 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲東44線部落說明會及公聽會 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為緩解台11線富岡社區至富山段每逢連假湧入車潮，台東縣政府爭取投入近2億元經費，拓寬全長5.75公里的東44線替代道路，北起台11線加路蘭、南接台11乙線石川，預計減省2/3的塞車時間，但因加路蘭部落居民反對，經縣府招開多次地方說明會並修正道路計畫，仍未獲同意，台東縣政府10日表示，遵從部落決議，並宣布停止執行東44線拓寬建設及所有相關計畫。

台東縣政府表示，東海岸由加路蘭部落沿志航機埸週邊銜接石川部落經台東大橋進入台東市區道路，早期為省道台11線，因志航機場興建，經公路總局重新選址並開通為目前的省道台11線，卻造成舊省道台11線（伽路蘭至石川路段）志航機場週邊路段中斷，致加路蘭部落及石川部落沿線對外交通、產業發展逐漸没落。

▲東44線部落說明會及公聽會 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

為發展部落觀光產業改善交通，縣府將（伽路蘭至石川路段）舊省道台11線整編為鄉道東44線，並於110年向交通部公路總局提案爭取連接加路蘭及石川兩區道路依原有道路寛度開通，於111年獲公路總局核定補助2億元辦理此項道路拓寬工程，完成後除可帶動加路蘭及石川的地方發展外，亦可縮短東海岸地區進入台東市區路程，未來亦是一條新的替代路線，盼有效達到車輛分流效果，可以緩解目前假日台11線（中華大橋至伽路蘭）路段車潮壅塞的情形。

為此，縣府自獲得此項補助後，即開始積極進行相關工程規劃發包及用地取得作業，終於順利完成2次公聽會及私有土地價購程序，工程也順利完成發包並於今年5月開工，未料，因加路蘭部落居民反對東44線道路拓寬計畫，開工前縣政府亦先至部落召開施工說明會，其中，要求增設社區人行道交通安全號誌，改善排水溝加蓋等並建議，縣府全數接受並立即增加一千餘萬進行修正。

於第2次召開部落說明會時，部落族人要求需依原基法進行部落諮商同意方可施工，並要求工程立即停工(惟當時工程並未施工），因部落提出多項要求查詢事項及查明是否進行部落諮商等，縣府尊重所提意見並進行相關事項確認，部落關心的文化遺址破壞、生態環境破壞及是否應先召開部落諮商會議等議題，也一一查明並向部落說明。

8月1日台東縣政府、台東市公所、民意代表等前往伽路蘭召開第3次說明會，有30位部落族人出席，很遺憾全數反對道路開闢，台東縣政府本於尊重地方意見避免衝突之原則，經多次研議後決定遵從部落決議，並宣布東44線建設停止執行，其他與東44線建設相關計劃（水溝加蓋、人行道、號誌、標線、聚會所）也一併終止。

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