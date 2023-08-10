幸福電影院！　台東縣府與寶桑基金會邀請脫貧家戶共賞電影

▲縣府與寶桑基金會熱情邀請脫貧家戶共賞電影。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

暑假來臨，台東縣政府再次攜手寶桑教育基金會，於9日再次邀請縣內脫貧家戶，前往秀泰影城參與幸福電影院活動。

台東縣政府社會處攜手寶桑教育基金會合作舉辦「2023幸福電影院活動」，9日再次邀請脫貧家戶一同至台東秀泰電影院欣賞由童年回憶改編而成的真人版「Barbie芭比」台東縣政府特別感謝寶桑基金會支持與協力，透過公私部門合作推動幸福電影院，讓弱勢家庭、脫貧家戶及新住民家庭能進入影廳享受快樂時光。

寶桑基金會副執行長吳鎮廷說，最感動的就是看見這些團體、鄉親臉上充滿滿足的笑容，就是我們最大的幸福！寶桑志工隊的志工們，每次都很期待要出任務，不僅是協助動線引導，還有幫忙長輩上下樓梯，及用手電筒照亮漆黑電影院的路線，陪伴上廁所服務等等；志工說：能夠為大家做服務是最快樂的，志工們還搶著登記幸福電影院的時間呢！寶桑基金會執行長陳世賢則期盼，透過活動，讓溫暖與感動傳遞，真正符合幸福電影院的目的。

社會處長陳淑蘭指出，縣府團隊近年來積極推展弱勢家庭脫貧方案，針對弱勢兒少辦理未來教育與發展帳戶，希望藉由政府提供1:1的相對提撥款，鼓勵低收入戶或中低收入戶兒少養成儲蓄習慣；更與勞政單位合作辦理社勞政聯合媒合促進就業之相關補充性補助及職業訓練等支持性課程。