拋能源政策遭綠營酸　柯文哲反擊：不要自己做不到就說別人也做不到

▲柯文哲公布第二波募款兌換小物開箱記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

目前3組總統參選人都陸續提出能源政策，而民眾黨總統參選人黨主席柯文哲日前拋出「2030年再生能源比例要達到40%」的構想，遭民進黨立委質疑是用「包牌」方式把所有互相衝突的政策都包起來。對此，柯文哲11日受訪說，「再生能源是國家必須發展的戰略方向，先設定目標然後去努力達到」；他還酸，民進黨不要把他們做不到的事情，就說別人也做不到，「到現在為止，很多都柯文哲做得到，是他們做不到」。

「台灣的能源配比的確是很大問題」，柯文哲說，目前2050年淨零碳排已經是世界潮流，還有所謂的RE100 就是說再生能源要100%，要求國際大廠要達到，「坦白講，我們現在台灣不是只有缺電，還有個更麻煩叫缺綠電」。

柯文哲說，要知道這些大廠已經把台灣可以用的綠電都買光了，且還不夠、還買到國外去，所以發展綠電，特別是在碳匯、碳關稅一旦上線後，台灣要去面對問題。

「所以這個再生能源40%坦白講相當困難」，柯文哲表示，但是這恐怕是台灣未來國家必須發展的戰略方向，就這樣先設定目標然後去努力達到。

而柯文哲也忍不住酸，「通常民進黨不要把他們做不到的事情，就說別人也做不到，你看到現在為止，很多都柯文哲做得到，是他們做不到」。