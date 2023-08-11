神隱4天遭酸　柯文哲：見慈濟也算牛鬼蛇神？

▲「KP沉浸式上」柯文哲第二波募款兌換小物開箱記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲自6日黨慶後皆未安排公開行程，引來外界質疑是否忙著見「牛鬼蛇神」才神隱。對此，柯文哲11日受訪表示，昨天去見慈濟證嚴上人，「現在說我見牛鬼蛇神，難道那些議員連慈濟的大家長也要算做牛鬼蛇神嗎？」

柯文哲競選辦公室今公布第2波競選小物。柯文哲受訪表示，昨天去見慈濟證嚴上人，「現在說我見牛鬼蛇神，難道那些議員連慈濟的大家長也要算做牛鬼蛇神嗎？」柯還酸，總統蔡英文都可以2年不出來開記者會，為什麼沒有人去追？笑稱自己把鯊魚寵壞了，「為什麼小英2年不需要面對記者賭mic都沒事、都沒去抗議？」

另外，柯文哲也表示，昨天副總統賴清德才好笑，至少自己還是面對真的記者，「他弄個假記者會就可以？所以結論是這樣，唉唷，台灣就是，反正媒體越來越嗜血我也不知道怎麼辦」。

至於仇女的標籤，柯文哲說，那就是典型的政治攻擊，一條龍、一系列這樣，「那你說怎麼辦？我也不曉得，我知道那是一種帶風向，反正就是名嘴側翼網軍帶風向，很頭痛啦！但我也不曉得怎麼辦」。

柯文哲說，希望整個國家國民素質慢慢提高以後，會讓這種政治性的攻擊比較沒有效果，不然整個國家正事不幹，每天都在搞這些。