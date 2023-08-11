屏東翁找不到愛車急報案　真相是...9天前送保養廠

▲里港警分局九如駐所員警幫王男找回愛車子 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣九如鄉王姓男子向里港警方報案，指自小客車不見，警方獲報追查，並調閱車牌辦識系統，發現該車在9天前就未離開過轄區，經進一步追問，他才想起車輛送進保養廠維修，警方致電保養廠確認並協助開回家，結束這場失車烏龍案。

里港警分局九如分駐所於日前接獲一名80歲王姓男子報案，指稱自小客車子不見。警方進一步詢問案情時，卻發現他疑似患有失智及重聽，且經調閱車牌辨識系統比對，發現該車距報案當日約9天前就沒有離開轄內之跡象，遂抽絲剝繭積極展開協尋。



巡佐王家祥、警員張煥橙、王淑燕、楚竣貴、鄭宇廷與他對話過程中，發現其說話總是詞不達意，主動偕同他到住處附近查找，卻什麼都沒發現。就在警方覺困惑時，進一步詢問他，他忽然道出數日前曾將車輛牽至九如某車廠修車，員警立即致電修車廠，果然車輛就在裡面。

原來，他在數日前將汽車開去保養廠維修，卻完全忘記此事。警方基於為民服務及安全考量，後續協助他將車輛開回家，讓他相當感激。

里港警分局分局長何明祥讚許九如分駐所員警於第一線執勤時積極偵辦、認真查證之態度，以同理心關懷體恤民眾，值得褒揚。呼籲鄉親，平時應多加關懷留意家中長輩身心狀況，才能掌握長輩之狀況，避免發生類似狀況。