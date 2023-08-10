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男加入理財群組「要跟老師上車賺錢」　枋寮警+行員即時聯手阻詐

▲枋寮警分局佳冬分駐所警員吳金儒及黃玉欣聯手阻止鄭男被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局佳冬分駐所警員吳金儒及黃玉欣聯手阻止鄭男被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導　

屏東縣佳冬鄉鄭姓男子，在網路上得知投資理財資訊，並加入LINE通訊軟體群組，對方佯稱先匯入3萬元就可幫助他獲利，他趕到郵局匯款，行員發現有異，連絡警方到場，以案例拆穿詐騙集團手法，阻止他被騙。

▲枋寮警分局佳冬分駐所警員吳金儒及黃玉欣聯手阻止鄭男被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

枋寮警分局佳冬分駐所警員吳金儒及黃玉欣日前執行勤務時，接獲佳冬鄉郵局行員通報，稱有位鄭姓男子表示要投資理財，打算匯款新台幣3萬元至不明帳戶，行員認為男子可能已遭到詐騙，便立即通知警方到場協助。

警方趕往現場了解，鄭姓男子稱於網路上得知該投資理財資訊，並加入LINE通訊軟體群組，群組成員要求鄭男須先匯款新台幣3萬元，便可助其投資商品獲利。

經警方苦口婆心勸說該案為典型網路投資詐騙手法，他頓時發現自己險些遭到詐騙，十分感謝佳冬分駐所員警及佳冬郵局行員的機警及耐心勸說，成功保住血汗錢。

枋寮警分局長郭譯隆呼籲，近來詐騙案例層出不窮，如遇有類似詐騙情事請謹記3口訣「勿急、勿躁、多思考」，並可撥打「165」反詐騙專線或「110」專線查證，不可聽信電話中不明人士指示操作ATM匯款，以免遭受詐騙！

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