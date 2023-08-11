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大陸 大陸焦點 特派現場

140公斤壯男被狂揍不還手　怕被視為「互毆」慘變受氣包

記者林郁婷／綜合報導

陝西西安一名體重280斤（約140公斤）男子日前突遭陌生人毆打，只因勸阻顧客不要踹充電寶設備，就因此惹怒對方，由於害怕被警方認定為互毆，從頭到尾都沒有還手，坐在原地任憑對方洩憤。警察獲報後到達現場，將施暴者帶回警局，並處以15日拘留。

據《澎湃新聞》報導，西安西咸新區警方發布通報稱，當時接到民眾報案，有人深夜在便利商店被打，到現場後了解到受害者是店員李姓男子，當時他看到34歲劉姓男子無故踢踹店內的充電寶設備，說了一句「踢了也出不來」，沒想到反遭毆打。

▲▼店員深夜遭陌生男子毆打。（圖／翻攝自影片）

▲店員深夜遭陌生男子毆打。（圖／翻攝自影片）

從監視器畫面可以看到，劉男站著怒視坐在台階上的李男，下秒就出手打人，連續出拳好幾次，每一下都能看出用了很大力氣，導致身材壯碩的店員被打倒在地；即使如此，李男仍然從頭到尾都沒有還手，最後才找機會逃到旁邊。

李男透露，拒不還手是因為怕最後被認定為互毆。最後警察將劉男帶回警局，根據《中華人民共和國治安管理處罰法》規定，將他拘留15日。

不少網友對於判決不滿，認為處罰太輕，「還手就被定義為互毆這是多麼諷刺」、「這種行政拘留真是輕了」、「用自己被打的身軀換來了不是互毆」、「這就是公安機關胡亂定『互毆』的惡果，搞得被害人連正當防衛權都不敢行使」。

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