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大陸 大陸焦點 特派現場

翻圍欄反覆踩「丹霞地貌」拍照　景區回應：若毀損無法修復

記者林郁婷／綜合報導

大陸一名網友發文爆料，近日到陝西榆林靖邊縣波浪谷旅遊，目擊一名大媽違規踩在丹霞地貌上拍照，期間還不斷換姿勢，底下照相的人則是認真指導動作，誇張行徑讓其他遊客看傻了眼。「靖邊文旅宣傳」對此發布通報稱，將進行追查，若情況屬實，對行為人懲罰並公佈個人資訊。

據《北晚在線》報導，這名穿著圓點洋裝的大媽，翻越欄杆站在兩塊岩石之間，腳踩岩石凹陷處，手扶著山壁，不停反覆踩踏調整姿勢，並向幫忙拍照的友人開心比耶。

▲▼大媽違規踩丹霞地貌拍照。（圖／翻攝自微博／沸點視頻）

▲大媽違規踩丹霞地貌拍照。（圖／翻攝自微博／沸點視頻）

從影片中可以看到，欄杆距離丹霞地貌還有點距離，大媽一路走過去，可能會造成地貌損壞，另外，她踩的位置也相當危險，一不小心就容易跌倒受傷。

「靖邊文旅宣傳」7日凌晨發布通報，內容提到，已派人對相關行為人進行追查，查證後將依法規懲戒，同時也呼籲民眾，外出旅遊也要記得愛護自然景觀，做個文明的遊客。

波浪谷工作人員也指出，丹霞地貌不允許踩踏，「這是不可修復的」，通常會有人隨時巡邏，一發現立刻進行勸阻，對方不聽的話則報警處理。

陝西千萬年丹霞地貌遭情侶「刻字表白」！恢復原貌至少需600年

▲丹霞地貌。（圖／翻攝自百度百科）

據了解，波浪谷風景區在2020年才正式對外開放，其中，丹霞地貌主要形成於距今9600萬年前的白堊紀時期，此處的沙丘不斷受地下水侵襲，一層層沉積下來，凝結成砂岩，又經過地殼運動、流水與風力的自然雕琢後，形成各類線谷、巷谷、赤壁等奇特的地貌景觀。

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