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點餐禁2字！苗栗名店公告「80年次前勿叫阿姨」爆熱議

▲▼ 。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲店家公告引發熱論。（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／鄺郁庭報導

有民眾日前分享苗栗通霄名店「白沙屯泡菜」的公告，只見店家提醒「某群」顧客，不希望出餐品質受影響的話，就別對工作人員喊2字，「生日在80年次之前者，請勿稱呼工作人員為『阿姨』。」內容引來超過3萬人按讚，紛紛直笑「非常實在的提醒。」

這位網友在「路上觀察學院」貼出照片，白沙屯泡菜公告指出，「生日在80年次之前者，請勿稱呼工作人員為『阿姨』，以免影響出餐品質。」實際換算，指的就是年紀32歲以上的顧客們。

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▲▼ 。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲店家請32歲以上的顧客，別叫女店員「阿姨」。（圖／翻攝自路上觀察學院）

公告引發熱論，「有照顧到員工心情」、「我就問，80以前錯了嗎」、「嘴巴甜一點卡實在，我也會很介意稱呼語，什麼太太、女士這些詞」、「應該改為100年次以前 XD」、「一律叫美女就好了」、「前提是員工也要不像阿姨」、「80年次也有30了耶，店家要求的其實不多，我大概也要遇到70（歲）以上的才會喊阿姨。」

還有網友表示，「我都叫小姐、姐姐，都是女生，何必讓人不開心」、「傻子才叫阿姨，叫姐姐說不定還可以加菜」、「一聲姐姐，餐點加倍」、「去買自助餐我都夾雞腿控肉三個菜，喊聲姐姐只要一百塊」、「身為一個在社會闖蕩多年的成熟大人，看到女性我一律叫美女，目前為止還沒有失手過。」

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店員阿姨公告稱謂工作人員年紀年齡路上觀察學院

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