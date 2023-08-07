想逛的店沒人…他見1狀況嘆「不敢進去」　網爆共鳴：很有壓力

▲不少民眾閒暇時喜歡逛街。（示意圖，和本新聞無關／記者李毓康攝）



記者郭卉寧／綜合報導

許多人獨自逛街時，都不想被店員打擾。就有網友表示，如果到了想逛的店，但裡面沒有其他顧客，就會放棄進去購物的念頭，而女友卻覺得這樣很怪，「有人跟我一樣嗎？」結果貼文曝光後，引來不少人共鳴。

原PO在PTT發文表示，有時候自己逛街，本來決定好要看哪間店，結果卻發現店裡空蕩蕩，只有店員盯著看，「感覺也很奇怪，十分不自在。」因此就沒進去逛，但他回家後跟女友分享，對方反而覺得不買直接走人就好，讓他很好奇是否有人和他一樣，「會因為想逛的店裡面沒人，就不敢逛嗎？」

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貼文發出後，引來一票人共鳴，「會耶，就會下次再逛」、「會+1，社恐人無法克服」、「我會，主要是怕店員一直黏著我盯著我」、「會啊，完全沒人的一進去店員就過來，很有壓力」、「最討厭一踏進去店員就問要找什麼嗎…我就只想逛逛不行嗎」、「會啊，有時候社恐發作，連想喝飲料都不太敢去點，蠻困擾的」。

不過，也有網友無法理解，認為沒有人更好，「相反，沒有人更好」、「沒人逛最好，一個人包場逛超爽」、「我太多人反而更不想逛」、「不會，通常我進去之後，就越來越多人進來了」、「不會，好奇心大過於尷尬，就是想進去」。