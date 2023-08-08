陝西造價7億大橋「一吹就倒」通車才半年！200公尺護欄爛成碎片

▲陝西黃河大橋護欄一吹就倒。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友近日爆料稱，斥資超7億元建造、通車僅半年的陝西吳堡黃河大橋，200公尺護欄5日竟被風整排吹斷。吳堡縣宣傳部負責人證實稱，當日有雷暴天氣，已就此成立調查組。不過，該說法被網友一面倒群嘲，質疑大橋根本「豆腐渣工程」。

網傳影片顯示，吳堡黃河大橋兩側長約200公尺的白色護橋欄杆幾乎全部倒塌，部分護欄更是直接斷裂、摔成碎片。目擊者描述稱，倒塌的欄杆散落在橋面上，無人處理，「護欄底座也都裂開了，連行人路面也裂開。」

吳堡縣人民政府發布官方聲明稱，4日下午，該縣出現雷雨大風天氣，位於縣城以西，連接晉陝大峽谷的黃河大橋部分護欄被大風吹倒。當地已啟動應變計劃，成立調查組開展現場調查，並組織專業人員制定搶修方案，確保大橋早日通車。

眾多網友對官方說法不買帳，紛紛留言諷刺，「把雷暴天氣抓起來，一定要狠罰！」、「嫁禍老天爺，真不怕雷劈嗎？」、「設計有問題，欄杆沒根基直接放橋上，以為是室內用嗎？」。

據《新京報》報導，同樣是颳大風下大雨，同河段的其他大橋卻並未出現橋欄斷裂的問題。且當地居民表示，在4日至5日兩天裡，縣城裡有商家懸掛的條幅以及用來遮擋建築的佈置材料，都未受到影響。

據悉，307國道吳堡黃河大橋及引線工程連接晉陝兩省，全長2.639公里，該項目投資為1.77億元人民幣（約新台幣7.5億元），正式通車時間為2023年1月20日上午9時。

網友留言嘲諷稱，這是豆腐渣工程，「風吹就倒，人如果靠著就直接摔」、「豆腐陷的」、「當地政府的腐敗18級颱風都刮不倒」。