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民進黨批柯文哲用基金還債　柯辦拿「審計部資料」反擊：好好做功課

▲▼針對民進黨控柯文哲擔任台北市長期間，財政紀律不佳，柯文哲競選辦公室發言人李有宜10日回應。（圖／柯文哲競選辦公室提供）

▲針對民進黨控柯文哲擔任台北市長期間，財政紀律不佳，柯文哲競選辦公室發言人李有宜10日回應。（圖／柯文哲競選辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

民進黨10日上午舉行記者會，批評民眾黨總統參選人、前台北市長柯文哲宣稱任內還債570億，其實是吃老本美化數字，透過跟各基金借錢來取代新增債務，導致原本賸餘140億元教育基金，2023年僅賸餘12億元。對此，柯文哲競選辦公室發言人李有宜拿審計部資料澄清，柯文哲8年任內未用捷運重置基金或教育基金還債。

針對民進黨指控柯文哲擔任台北市長期間的財政紀律不佳，李有宜10日中午受訪時表示，先謝謝王閔生親口認證柯文哲擔任市長期間，是一位「不舉債」的市長，因為民進黨政府在過去7、8年期間，特別預算舉債2.2兆元，相較下來柯文哲的確非常遵守財政紀律，顧及市政財務狀況，而570億元資料是來自審計部決算報告，盼民進黨民代好好做功課。

▲▼針對民進黨控柯文哲擔任台北市長期間，財政紀律不佳，柯文哲競選辦公室發言人李有宜10日回應。（圖／柯文哲競選辦公室提供）

至於教育基金部分，李有宜回應，沒有將教育基金濫用或用於還債，從主計處給的資料就知道，上面寫著「該基金用途無還債支出」，因為任何基金使用都有一定法規管理規範，所以柯市府不可能去隨意使用，或是挪用基金，且若當時真有這樣狀況，為何當時議員沒有提出，而是現在才提，是不是也在打臉自己當時沒盡議員職責，所以根本沒有此狀況。

而關於捷運重置基金，李有宜也說，柯文哲接任台北市長的104年度，重置基金只有288億元，但卸任111年度時期，留給新任市長蔣萬安473億，這些基金都是按照法定用途使用，可供大家檢視。

民進黨10日上午召開「揭穿柯侯財政紀律假面具！」記者會，台北市議員王閔生表示，柯文哲誇口任期內勇於還債、省錢、遵守財政紀律，但根本禁不起檢驗，宣稱任內還債570億，其實只有第一任前3年還較多，第二任幾乎沒有再額外編列還本預算。

王閔生提及，還債570億的實情內容，是透過跟市府各所屬各基金借錢來取代新增債務，總計高達五次、共1052億元，甚至將原本賸餘140億元的台北市地方教育發展基金，為了帳面好看，讓市庫每年撥入基金的預算少於支出，製造減少市庫支出的假象，8年來吃老本、美化數字，導致基金到了2023年僅賸餘12億元，柯文哲做足自己的面子，讓接棒的下一任市府苦為無米之炊。

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