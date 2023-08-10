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大同區1男染登革熱！蔣萬安視察環境噴消　憂「潛伏期長」監測到8／31

▲台北市長蔣萬安視察大同區登革熱噴消作業。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安視察大同區登革熱噴消作業。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市9日發生一起確診本土登革熱病例，是2020年以來北市再現登革熱本土病例，該個案居住大同區，為十多歲男性，於7月21至23日有台南市活動史，8月9日研判確診後，大同區立即成立區級應變工作小組，而台北市長蔣萬安10日上午也前往大同區視察登革熱孳生源清除及環境噴消情形。

台北市政府衛生局9日表示，該個案於7月30日出現發燒、發冷、盜汗及倦怠等症狀，8月4日至醫療院所就醫後通報採檢，登革熱NS1抗原快篩陽性，9日經疾管署綜合研判為登革熱確診。

▲台北市長蔣萬安視察大同區登革熱噴消作業。（圖／記者林敬旻攝）

北市府提及，衛生局8月4日傍晚接獲醫院通報後即進行疫調，於5至8日動員社區持續進行個案居住地半徑100公尺內孳生源清除及環境噴消，9日疾管署研判確診後，立即成立大同區級應變工作小組，持續動員社區進行環境整頓及衛教，同時進行同住者3人及附近住戶健康監測，目前均無症狀。

針對台北市大同區發生登革熱病例，蔣萬安9日晚間臨時新增行程，10日上午前往大同區雙連里民活動場所周遭，視察北市大同區登革熱孳生源清除及環境噴消。

▲台北市長蔣萬安視察大同區登革熱噴消作業。（圖／記者林敬旻攝）

蔣萬安指出，中南部登革熱疫情比較嚴峻，北市於9日也發生第一起本土案例，這部分絕對是嚴陣以待，用最謹慎態度積極面對與處理，不只是衛生局對個案分析、後續相關清消工作，環保局也就人力物資做清點，特別是今日還有消毒班再次來現場清消，透過民政系統全面做一次環境的維護，確保市民安全。

被問到其他行政區是否也會做清消？蔣萬安回應，大同區這邊，他希望就區域性部分再次加強相關工作，但其他各區也必須嚴陣以待，希望能壓制住登革熱。

▲台北市長蔣萬安視察大同區登革熱噴消作業。（圖／記者林敬旻攝）

至於目前北市有1例個案，未來會不會有擴大趨勢？蔣萬安說，登革熱潛伏期比較長，會對該名個案持續監測至8月31日，另外同住3名家人也已做相關處置並持續觀測，目前狀況都還好，「但因潛伏期比較長，我們也不敢掉以輕心，所以絕對嚴陣以待。」

蔣萬安強調，不只是大同區，其他各區於9日跨局處的會議當中，也請各區長透過群組、透過管道，將登革熱防治相關的作為宣傳，交代給各里民。

▲台北市長蔣萬安視察大同區登革熱噴消作業。（圖／記者林敬旻攝）

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