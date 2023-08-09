快訊／好涼爽！蔣萬安宣布「北捷冷氣調降」尖峰時間23度　2天內全線實施

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

近期許多民眾搭乘台北捷運時認為冷氣不涼，引發網友批評瀰漫汗臭味，並引申為是因經濟部限溫令，而能源局則澄清，捷運車廂溫度未規範在內，也未規定車站冷氣只能設幾度。台北市長蔣萬安9日宣布，將北捷夏季空調溫度從現行25.5度、文湖線25度，調降成非尖峰時刻24度、尖峰時刻23度。

蔣萬安9日於臉書表示，台北捷運一直是交通運具中的模範生，每日乘載200萬搭車人次，「基北北桃都會通」1200定期票問世帶來了更多乘車人潮，同時台北盆地正在面對百年升溫，「我知道捷運車廂內的體感溫度確實變熱了！」

蔣萬安提及，為了維持市民的乘車舒適度，要求北捷在不浪費能源的前提下，用最快速度拿出解決方案，而北捷9日上午審慎評估，決定將夏季空調溫度從現行高運量攝氏25.5度、文湖線攝氏25度的作法，調降為非尖峰時刻24度，尖峰時刻則比照餐廳設定為23度，清晨與深夜時段另依氣候及人數彈性調整。

蔣萬安指出，新措施粗估會使每月電費增加200-250萬，但因運量上升，確實需要投入對應成本，才能維持優質服務，「我已要求展開作業，預計48小時內就會完成全車隊設定。」

據了解，北捷冷氣調降線路，包括淡水信義線、板南線、文湖線、松山新店線、中和新蘆線，但因環狀線目前由新北捷運公司營運，因此未列在內。