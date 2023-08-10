北捷降溫「電費月增200萬」　蔣萬安：費用可支應

▲台北市長蔣萬安視察大同區登革熱噴消作業。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者袁茵／台北報導

面對近期民眾搭乘台北捷運時認為冷氣不涼，批評瀰漫汗臭味，台北市長蔣萬安9日宣布，將北捷夏季冷氣溫度調降，非尖峰時刻24度、尖峰時刻23度。但調整冷氣溫度後，每月電費將增加200萬至250萬，台北市長蔣萬安10日表示，相關費用都可以支應；台北捷運公司董事長趙紹廉也說，公司還有盈餘，所以評估沒有問題。

蔣萬安今天上午到大同區視察登革熱孳生源清除及環境噴消狀況，會後接受媒體訪問。針對北捷調降冷氣溫度，蔣萬安表示，北捷一直是交通運具中的模範生，每天乘載近200萬人次，北市府非常重視乘客乘車品質，以及乘車的體驗；最近台北市碰到百年升溫，很多民眾反映搭乘捷運時的體感溫度上升，感受到非常悶熱。

蔣萬安提及，自己已即刻請捷運公司用最快的速度調整，所以針對北捷高運量部分，從原本25.5度、文湖線25度調降至非尖峰時段24度、尖峰時段23度，很多朋友在臉書、IG留言反映，現在的感受比之前好很多，「我們最重要是貼近市民的需求，大家的聲音我們都有聽到，也即刻做出回映。」也希望大家隨時給予建議，讓市府能夠做得更好。

被問到每個月電費增加200萬至250萬要如何支應，是否可能調整北捷的票價？蔣萬安回應，運量的確有增加，相對應要投入相關成本，北捷也都有清楚說明，目前相關費用都可以支應，最重要是希望讓市民有好的乘車體驗。

針對每個月電費增加200萬至250萬，費用從哪部分支應？台北捷運公司董事長趙紹廉10日中午接受《東森新媒體ETtoday》電訪時表示，因為公司還有盈餘，所以目前評估沒有問題，確實每個月多花逾200萬元電費，但提供給旅客更舒適的環境，也可望爭取到較多旅客搭乘，使運量增加，對節能減碳來說是好事。

至於北捷夏季調整溫度的具體時間為何，以及是否因電費增加而調整票價？趙紹廉回應，北捷夏季冷氣溫度調降，時間為7月至9月，但也會根據天氣做滾動檢討；而電費目前評估還在可接受範圍內，希望用比較好的舒適環境增加運量。

▼台北捷運公司董事長趙紹廉。（圖／記者湯興漢攝）