　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北捷電費月增逾200萬！7-9月調降冷氣溫度　蔣萬安：費用可支應

▲台北市長蔣萬安視察大同區登革熱噴消作業。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安視察大同區登革熱噴消作業。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者袁茵／台北報導

面對近期民眾搭乘台北捷運時認為冷氣不涼，批評瀰漫汗臭味，台北市長蔣萬安9日宣布，將北捷夏季冷氣溫度調降，非尖峰時刻24度、尖峰時刻23度。但調整冷氣溫度後，每月電費將增加200萬至250萬，台北市長蔣萬安10日表示，相關費用都可以支應；台北捷運公司董事長趙紹廉也說，公司還有盈餘，所以評估沒有問題。

蔣萬安今天上午到大同區視察登革熱孳生源清除及環境噴消狀況，會後接受媒體訪問。針對北捷調降冷氣溫度，蔣萬安表示，北捷一直是交通運具中的模範生，每天乘載近200萬人次，北市府非常重視乘客乘車品質，以及乘車的體驗；最近台北市碰到百年升溫，很多民眾反映搭乘捷運時的體感溫度上升，感受到非常悶熱。

蔣萬安提及，自己已即刻請捷運公司用最快的速度調整，所以針對北捷高運量部分，從原本25.5度、文湖線25度調降至非尖峰時段24度、尖峰時段23度，很多朋友在臉書、IG留言反映，現在的感受比之前好很多，「我們最重要是貼近市民的需求，大家的聲音我們都有聽到，也即刻做出回映。」也希望大家隨時給予建議，讓市府能夠做得更好。

被問到每個月電費增加200萬至250萬要如何支應，是否可能調整北捷的票價？蔣萬安回應，運量的確有增加，相對應要投入相關成本，北捷也都有清楚說明，目前相關費用都可以支應，最重要是希望讓市民有好的乘車體驗。

▲台北市長蔣萬安視察大同區登革熱噴消作業。（圖／記者林敬旻攝）

針對每個月電費增加200萬至250萬，費用從哪部分支應？台北捷運公司董事長趙紹廉10日中午接受《東森新媒體ETtoday》電訪時表示，因為公司還有盈餘，所以目前評估沒有問題，確實每個月多花逾200萬元電費，但提供給旅客更舒適的環境，也可望爭取到較多旅客搭乘，使運量增加，對節能減碳來說是好事。

至於北捷夏季調整溫度的具體時間為何，以及是否因電費增加而調整票價？趙紹廉回應，北捷夏季冷氣溫度調降，時間為7月至9月，但也會根據天氣做滾動檢討；而電費目前評估還在可接受範圍內，希望用比較好的舒適環境增加運量。

▼台北捷運公司董事長趙紹廉。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北捷運公司董事長趙紹廉專訪。（圖／記者湯興漢攝）

ET快訊
88會館郭哲敏女密友羈押！　傳招了「神秘內帳」
LIVE／林子偉1換4！洪一中曝豪賭關鍵　女玩水染食腦變形蟲
女染食腦變形蟲死亡　醫曝「8大警示症狀」
快訊／雨區迅速擴大！　13區淹水警戒
1400人受困！　居民急拍片求援
快訊／劇烈雷雨擴大轟3縣市！　警戒1小時
快訊／台鋼用林子偉交易樂天4人　洪總說話了
Jisoo認愛安普賢後現身！　「1手勢」粉絲看哭了
快訊／高雄、台南「8區域淹水警戒」！
快訊／國家警報大響！暴雨轟2縣市　警戒區出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃揚明解析民進黨勝利方程式　「火力集中在誰身上就是第二名」

陳建仁暗酸南投「未超前部署」　侯友宜轟：不要在那邊講東講西

分析侯友宜勝選的關鍵　吳子嘉：才能得天下

行動劇揭民進黨執政「5大惡行」　侯友宜競辦：青年世代該覺醒了

「柯侯為擁核能喊缺電」　賴清德競辦批：為反對而反對！

北捷降溫「電費月增200萬」　蔣萬安：費用可支應

物化爭議柯媽喊「沒做錯事」　林靜儀酸柯文哲：成年人不用爸媽出來

在野黨猛轟財政紀律　鄭文燦6點回擊：台灣債務控管屬國際前段班

周典論挺郭台銘動員造勢違黨紀？　王金平：共同目標下架民進黨

推「主流民意大聯盟」　邱毅建議：郭台銘「這天」宣布參選較好

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

台中婦左耳紅腫+流血...　竟發現有7隻蛆生長在內

中華隊世大運狂掃46面獎牌　網球包辦獎金王、獎金后

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

林襄爆祕戀球星馬傑森！「牽手帶回家」　踩球團禁忌？樂天.經紀人發聲

田徑女神右手刺青引陸網爭議　本人親回：想表達自己沒做錯

黃揚明解析民進黨勝利方程式　「火力集中在誰身上就是第二名」

陳建仁暗酸南投「未超前部署」　侯友宜轟：不要在那邊講東講西

分析侯友宜勝選的關鍵　吳子嘉：才能得天下

行動劇揭民進黨執政「5大惡行」　侯友宜競辦：青年世代該覺醒了

「柯侯為擁核能喊缺電」　賴清德競辦批：為反對而反對！

北捷降溫「電費月增200萬」　蔣萬安：費用可支應

物化爭議柯媽喊「沒做錯事」　林靜儀酸柯文哲：成年人不用爸媽出來

在野黨猛轟財政紀律　鄭文燦6點回擊：台灣債務控管屬國際前段班

周典論挺郭台銘動員造勢違黨紀？　王金平：共同目標下架民進黨

推「主流民意大聯盟」　邱毅建議：郭台銘「這天」宣布參選較好

詹詠然攜手楊釗煊上演精彩大逆轉　蒙特婁女雙賽挺進8強

父親節吃大餐！黑柴整場「背對家人」氣噗噗：沒一樣我能吃！

女染食腦變形蟲亡！業者喊「我們每天投氯」：不知她為何發病

GeForce Now再推「鈦金方案」升級！日付13元《柏德之門3》任你玩

隋棠「8年來終於迎來第一次」！緊貼老公甜笑：滿滿自由味…網超有感

拿出拍照神器！3汪秒看鏡頭「眼睛同時發亮」　原來上面有小巧思

結婚16年「3孩全非親生」！妻嗆：血緣很重要嗎　綠帽夫現況更慘

酒駕新法上路「取締件數減4%」　桃交大：酒駕交通事故少20%

風・Luxury／貝嫂狂愛「錶王」直接包色　罕見珠寶錶上手貴氣逼人

黃揚明解析民進黨勝利方程式　「火力集中在誰身上就是第二名」

政治熱門新聞

謝震武糾正美女發言人辯護物化爭議：硬拗

黃偉哲成「護妹狂魔」　24秒片開戰徐巧芯

快訊／畫面曝光！IDF戰機引擎起火迫降　空軍：所幸飛行員處置得宜

館長怒轟賴品妤只是「Cosplay立委」角色

館長見她胸快跑出來　賴品妤回應了

曾玟學替女友賴品妤發聲！　2張cos照閃爆萬人

快訊／蔣萬安宣布「北捷冷氣調降」

憲兵擴編至1.1萬　退役少將見1事嚇壞

見南投風災1幕　韓國瑜出手了！

尚書大人勸館長不該點名賴品妤：這角色失敗

「彰化人交流讚」變挺郭台銘社團　真相曝

黃國昌占用國有地 新北市：8/4發文要求恢復

黃智賢酸「徐巧芯好大，我好怕」　她反擊了

賴品妤cos叫專業！焦糖開嗆館長物化自己

更多熱門

相關新聞

北市1男染登革熱　蔣：監測到8／31

北市1男染登革熱　蔣：監測到8／31

台北市9日發生一起確診本土登革熱病例，是2020年以來北市再現登革熱本土病例，該個案居住大同區，為十多歲男性，於7月21至23日有台南市活動史，8月9日研判確診後，大同區立即成立區級應變工作小組，而台北市長蔣萬安10日上午也前往大同區視察登革熱孳生源清除及環境噴消情形。

護學童安全　蔣萬安：年底前五大幹道「機車退出人行道」

護學童安全　蔣萬安：年底前五大幹道「機車退出人行道」

不只乾淨！北捷為何禁飲食？真相曝光長知識

不只乾淨！北捷為何禁飲食？真相曝光長知識

冷氣降溫消臭　台電急喊：設20度錢包芭比Q了

冷氣降溫消臭　台電急喊：設20度錢包芭比Q了

快訊／蔣萬安宣布「北捷冷氣調降」

快訊／蔣萬安宣布「北捷冷氣調降」

關鍵字：

北市台北市台北市政府蔣萬安趙紹廉北捷台北捷運冷氣空調

讀者迴響

熱門新聞

年輕人1飲料連喝1個月　換腎保命

14歲網紅Lil Tay爆死訊！家人證實

正妹性侵爛醉女友人！耳邊低語：想跟妳做

林子偉百萬身價換王柏融議約權

林子偉下周披猿袍　台鋼獲大王等4人　

大S、具俊曄「家門口擁抱片」首曝光

工廠變砲房！老公跟閨蜜8次大戰　人妻怒提告

起底遭丟包21歲女　曝見面原因喊丟臉

甩錢帥君娶柬妻！　洗錢男友最快今遣返

車行老闆撞爛G63又欠債百萬　店面遭轟10槍警告

具俊曄淚崩認了「以為熙媛會恨我」！

副駕男用力一扯　整車衝出國道駕駛慘死

30歲男「求找高薪工作」　網推1職業：月入8萬

Sandy突直播認「我現在很生氣」！崩潰開罵：真的沒辦法了

男大生剛拿駕照就闖禍！遊淡水連撞10車「1人遭拖行30公尺」

更多

最夯影音

更多
公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　
體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面