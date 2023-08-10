堂叔拿9千元買票！女鄉長被對手提「當選無效」　真相曝光　

▲彰化芳苑鄉長林保玲（右）就職。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

去年九合一大選，彰化縣芳苑鄉長林保玲，被對手洪松林提告「當選無效」，並指控是夫家洪姓堂叔為她以1票1千元向選民買票，彰化地院民事庭審理終結，該名堂叔是拿9000元給曹、陳選民要她們支持堂哥洪姓鄉代候選人，並不是為林保玲賄選，因此駁回原告之訴。全案可上訴。

去年11月24日選舉投票前2天，彰化地檢收到情資，該名洪姓堂叔，以每票 1000 元向多位選民行賄，也通知相關選民到案說明，經檢察官訊問後， 認洪姓樁腳涉犯違反公職人員選舉罷免法嫌疑重大，且有串證之虞，聲請羈押禁見獲准。

洪松林同時對林保玲提出當選無效之訴，並主張，洪男為林保玲丈夫的堂叔，經濟狀況不佳，月收入不足6,000元，要拿出9000元交付賄款，可見行賄資金來源非自其身，而是來自林保玲及競選團隊。

林保玲答辯指出，堂叔與芳苑鄉宗親或族人幾無往來，更與選舉並無關聯，甚至選舉得票數超過洪松林3700票，並無買票必要。今年5月彰化地院審結，洪姓堂叔判處有期徒刑1年6月。緩刑3年，並應支付公庫3萬元。褫奪公權3年。

由於洪雖林保玲夫家宗親，在向曹、陳交付賄款時，未要求轉告選民支持，請求宣告被告當選鄉長無效，為無理由，應予駁回。