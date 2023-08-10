比演唱會還難搶！5天狂售7.5萬顆蛋黃酥　吃不到捶心肝

▲儒林工坊鐵窗牌月餅號稱5星級超難搶。（資料圖／彰化監獄提供）

記者唐詠絮／彰化報導

蛋黃酥大戰開打！距離中秋節還有50天，不少知名蛋黃酥名店搶攻市場，祭出預購服務，有網友指出「比演唱會還難搶的就屬陳耀訓蛋黃酥」，po文也引來票選，「彰化紀家、不二坊、林記CP值超高」，最強的就是秒殺的限量五星級鐵窗牌月餅，曾在5天賣出7.5萬顆，今年將於8月28日上午8點開始預購，已經有不少吃貨手刀準備開搶。

該名女網友po文掀起彰化在地人票選，「彰化不二坊很香」、「彰化林記餅舖超好吃！覺得比不二坊好吃」、CP值也比陳耀訓很多，其實也有網友說若對此其他家蛋黃酥，「彰化監獄鐵窗牌月餅」更好吃。

▲不二坊蛋黃酥。（圖／ETtoday資料圖）

「彰化監獄鐵窗牌月餅」，有五星級飯定一級主廚配方、在一群技藝高超的烘焙師學員加持下，酥皮層次的口感搭配內餡及蛋黃的香氣，吃在嘴裡爆發出的滋味令人難以忘懷，開賣多年來，總是叫好又叫座，年年秒殺，因為是限量供應，總是讓買不到的饕客捶心肝。

為了要滿足民眾的味蕾，儒林工坊2020年研發推出「紅豆椪」跟「小月餅」，3天狂賣6萬個；2021年推出「綜合口味」、「經典蛋黃酥」、「古早味綠豆椪」、「素食綠豆椪」、「素食小月餅」，口味足以媲美5星級，也曾創下 5天狂掃7萬5千顆驚人記錄。

▲儒林工坊鐵窗牌月餅號稱5星級超難搶。（資料圖／彰化監獄提供）