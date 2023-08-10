快訊／中友百貨彰化店8／14動土　傳連鎖影城進駐將成新地標

▲等到了！中友百貨彰化店下周一動土，現傳出連鎖影城進駐，全館將成新地標。（圖／中友百貨提供）



記者游瓊華／台中報導

彰化人千呼萬喚！彰化首家百貨、中友百貨公司彰化店將在下周一、8月14日上午10點半舉行動土典禮，21層樓高的空間除了商場之外，現傳出將有連鎖品牌電影院進駐。中友百貨透露，彰化店預計在115年開幕。趕在動土日前，今日彰化縣長王惠美也北上到中友參加彰化美食伴手禮展，包括彰化北門口肉圓老擔、阿章爌肉飯、大元麻糬、阿璋肉圓等超人氣名店都參與限時快閃，現場吸引不少消費者採買。

中友百貨彰化店是彰化縣第一家百貨，佔地2150坪的商場，最快3年後落成，內部將設有連鎖影城品牌的電影院，之後還會規劃串接彰化機28的機關用地地下道（商場）廊帶，形成繁榮的商圈，可望成為彰化新地標。

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▲彰化縣長王惠美率領眾廠商今天先到中友百貨參加伴手禮展。（圖／記者游瓊華攝）



今天彰化縣長王惠美也到中友百貨參加美食伴手禮展活動熱身，除了彰化名店之外，還有網購超夯的進發蜜麻花、軒記台灣肉乾王、鼎泰興水蒸蛋糕等彰化十大伴手禮名店，現場還有復古可愛的「台鐵135巡道車」，供民眾拍照打卡留念，活動自即日起到24日為止。

▲中友彰化伴手禮展活動自即日起到24日為止。（圖／記者游瓊華攝）