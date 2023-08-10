沒打疫苗染新冠重症　紡織廠老闆「加護病房躺25天」5萬CC血漿搶命

▲邱先生未打疫苗感染新冠重症。（圖／彰化醫院提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名62歲邱先生，因頭暈不舒服，經快篩陽性確診，引發細胞激素風暴(又稱免疫風暴)，失去意識送加護病房住了25天，換了5次共5萬CC的血漿，才搶回一命。他醒來後表示，他沒有慢性病史，身體很健康，從沒打過新冠疫苗，沒想到感染後會這麼嚴重。專家呼籲，沒打過疫苗者還是要儘速施打，以降低重症機率。

邱先生是紡織廠業者，7月初感到頭暈不舒服，到診所就醫，請他快篩後呈現陽性，他轉到衛福部彰化醫院急診。他表示，在急診時原本都好好的，但很快就失去意識。急送加護病房，醒來後轉到一般病房，有些斷片，不知道在加護病房待了25天，但認得親友，之前的記憶大都記得。他感慨地說，他身體健壯，沒有不良嗜好，竟一染疫就這麼嚴重，早知道還是要施打疫苗才對。

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▲邱先生經治療後病情好轉。

衛福部傳染病防治醫療網中區副指揮官、彰化醫院顧問醫師黃伊文說，邱先生的血漿中充斥著不好的抗體、細胞因子，他們進行了血漿置換術，換了5次5萬cc的血漿，運用血液淨化的技術去移除細胞因子，避免細胞激素持續惡化，才從死神手中搶回一命。邱先生原有蕁麻疹症狀，也因此而改善。

彰化醫院加護病房主任林文培指出，邱先生到院後病情急轉直下，雙肺浸潤、發燒及重度呼吸窘迫，插管後必須仰賴呼吸器，之所以病情嚴重，在於引發「細胞激素風暴」(cytokine storm)。

▲衛福部傳染病防治醫療網中區副指揮官、彰化醫院顧問醫師黃伊文。

黃伊文指出，「細胞激素風暴」指的是人體免疫系統出現過度的防禦，當免疫系統跟入侵身體的病菌作戰時，過度反應攻擊，引發大量的「細胞激素」，不只殺死病菌，也敵我不分，造成自身的器官損傷或衰竭。最多的情況是攻擊肺泡，傷害肺部，甚至肝、腎、心臟、大腦等器官，嚴重的話，可能在幾小時內就致命。

黃伊文呼籲，9月學校開學後群聚的機會增多，疫情或許會增溫，沒打過疫苗的人還是要去施打，多一點保護力，即使感染了，也能降低重症的機率。

▲邱先生在加護病房住25天。