奉旨放生慘變大屠殺！2千隻鵪鶉疑淋雨失溫　僅剩38隻存活

▲社頭鄉代會主席陳慶福救回30隻鵪鶉。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

有宗教團體稱接收到「上天旨意」要放生消災祈福，到社頭鄉十八彎古道水源保護區「放生」近2千隻鵪鶉、鴿子與斑鳩，卻讓鳥隻屍群遍野發臭等死，動防所帶回檢驗禽流感，初驗CPR陰性，社頭鄉代會主席陳慶福、志工及農業處畜產科共救出百隻，近日陸續死亡，僅剩38隻，疑似淋雨失溫釀死劫。

▲上千隻鵪鶉被丟棄在社頭清水岩十八彎古道入口。

彰化社頭鄉清水岩十八彎古道入口，5日晚間文創生態協會在夜間觀察時，發現竟近2千隻鵪鶉、鴿子與斑鳩皮毛不整、成群死亡，僅剩少部分虛弱的鵪鶉存活，屍橫遍野、還有的早被輾壓踐踏發臭，讓社頭鄉代會主席陳慶福與協會人員看得簡直無法置信。

▲鵪鶉屍橫遍野。

案件發生後，經緊急聯繫動防所、農業處等相關單位緊急救援，動防所也帶回鵪鶉檢驗，針對禽流感H5，所幸初驗CPR陰性，陳慶福、動保志工及農業處救回百隻活的鵪鶉，未料狀況急轉直下，由於這些母鵪鶉為人工飼養，並無野外求生能力，一旦放生後，僅能讓其自生自滅，陸續出現死亡。

如今僅剩農業處安置在溪州公園剩8隻，還有陳慶福將救回的30隻放養在庭院內，希望這些鵪鶉媽媽們在他呵護下日漸好轉，長出翅膀，更期待能有野放的一天。

全案經過警方調查是一名郭女所為，她表示是奉上天旨「放生450隻」，但其行為已涉「動物保護法」第25條第1項第1款規定，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金，函送地檢署偵辦。