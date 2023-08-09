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奉旨放生慘變大屠殺！2千隻鵪鶉疑淋雨失溫　僅剩38隻存活

▲彰化

▲社頭鄉代會主席陳慶福救回30隻鵪鶉。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

有宗教團體稱接收到「上天旨意」要放生消災祈福，到社頭鄉十八彎古道水源保護區「放生」近2千隻鵪鶉、鴿子與斑鳩，卻讓鳥隻屍群遍野發臭等死，動防所帶回檢驗禽流感，初驗CPR陰性，社頭鄉代會主席陳慶福、志工及農業處畜產科共救出百隻，近日陸續死亡，僅剩38隻，疑似淋雨失溫釀死劫。

▲彰化社頭鄉亂丟鵪鶉原是宗教放生所為。圖／記者唐詠絮翻攝）

▲上千隻鵪鶉被丟棄在社頭清水岩十八彎古道入口。

彰化社頭鄉清水岩十八彎古道入口，5日晚間文創生態協會在夜間觀察時，發現竟近2千隻鵪鶉、鴿子與斑鳩皮毛不整、成群死亡，僅剩少部分虛弱的鵪鶉存活，屍橫遍野、還有的早被輾壓踐踏發臭，讓社頭鄉代會主席陳慶福與協會人員看得簡直無法置信。

▲彰化

▲鵪鶉屍橫遍野。

案件發生後，經緊急聯繫動防所、農業處等相關單位緊急救援，動防所也帶回鵪鶉檢驗，針對禽流感H5，所幸初驗CPR陰性，陳慶福、動保志工及農業處救回百隻活的鵪鶉，未料狀況急轉直下，由於這些母鵪鶉為人工飼養，並無野外求生能力，一旦放生後，僅能讓其自生自滅，陸續出現死亡。

▲▼ 1,2千隻鵪鶉被丟棄在彰化縣社頭鄉清水岩十八彎古道旁水源區旁的草叢，羽毛掉光模樣悽慘，已經發臭等死。。（圖／民眾提供）

如今僅剩農業處安置在溪州公園剩8隻，還有陳慶福將救回的30隻放養在庭院內，希望這些鵪鶉媽媽們在他呵護下日漸好轉，長出翅膀，更期待能有野放的一天。

全案經過警方調查是一名郭女所為，她表示是奉上天旨「放生450隻」，但其行為已涉「動物保護法」第25條第1項第1款規定，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金，函送地檢署偵辦。

▲▼ 1,2千隻鵪鶉被丟棄在彰化縣社頭鄉清水岩十八彎古道旁水源區旁的草叢，羽毛掉光模樣悽慘，已經發臭等死。。（圖／民眾提供）

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