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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸名校電競賽福州開戰　台大、政大、台科大派隊PK陸高校戰隊

▲2023福州海青節系列活動之一的兩岸名校電競賽。（圖／主辦單位提供）

▲2023福州海青節系列活動之一的兩岸名校電競賽。（圖／主辦單位提供，下同）

記者任以芳／福州採訪報導

第十一屆福州峽青年節系列活動之一的第三屆兩岸名校電競營昨（8）日在琅岐海峽青年交流營地揭幕，包括北京大學、浙江大學、台灣大學、政治大學及台灣科技大學等兩岸名校在內的8支隊伍同場較勁，拋開疫情的陰霾，從線上PK走入現場，也讓「電競」成為兩岸青年面對面交流的「新語言」。

▲2023福州海青節系列活動之一的兩岸名校電競賽。（圖／主辦單位提供）

本屆賽事以「兩岸新約，共競未來」為主題，成為疫情三年後，首次進行的線下電競和現場交流。比賽共邀請北京大學、浙江大學、武漢大學、華中科技大學、台灣大學、政治大學、台灣科技大學等兩岸頂級大專院校所組成的8支戰隊參賽。

據了解，參賽的隊伍通過海選賽、淘汰賽、四強賽，直至總決賽，藉由「面對面切磋」的機會，使兩岸電競競技水準互相提升並藉此促進兩岸青年深度交流。

▲2023福州海青節系列活動之一的兩岸名校電競賽。（圖／主辦單位提供）

2023「第三屆海峽兩岸（福州）名校電競營」除舉辦電競賽事外，還將安排參賽學子們深度探訪福州，期待以電競文化為共性，使兩岸青年以電競為基礎，結合當代生活、文化交流與情感認知，共話未來。

隨著電競的發展和普及，一般民眾對電子競技的理解不再是簡單的遊戲，而是一種與傳統體育相似的精神內涵，就連即將舉辦的杭州亞運，也將電競列為正式項目，在文化與各行各業都產生碰撞的大背景下，電競在兩岸青年文化交流中扮演的角色也越來越受到重視。

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