「兩岸天氣聽我說」短影音大賽12件作品勝出　動畫小劇場碰撞創意

▲「兩岸天氣聽我說」氣象創意短影音決賽。（圖／主辦方提供，下同）

記者任以芳／福州採訪報導

第十一屆海峽青年節・海峽氣象青年匯舉辦的「兩岸天氣聽我說」氣象創意短視頻（短影音，下同）決賽昨（8）日在福州舉行。部分參賽的兩岸青年齊聚決賽現場，由專業評審給分及兩岸青年投票決出優勝者，最終，《你所不了解的智能網格》等12件作品勝出。

決賽現場現場播放參賽者的作品，參賽者透過多元的類型表現出對氣象科學的理解，包括寫實、動畫或小劇場等風格各有擅場，透過新穎形式和活潑的語言，抓住專業評審與現場觀眾的眼球。

獲獎選手指出，藉由這類活動讓兩岸青年有更多的機會投入氣象知識的普及與宣傳，「本次大賽形式新穎，既集中檢驗兩岸青年的氣象知識儲備，又促進兩岸青年的學習與交流，開拓彼此的視野。」

擔任評審的楊凡表示，能不能抓住普通觀眾的注意力很重要，氣象創意短視頻不僅要包含專業知識，還要讓普通群眾喜聞樂見，「有機會被廣為點讚、被算法推薦很重要。」

評委陳長凡也表示，作品趣味性和傳播性與視頻運用的技術同樣值得關注，「我剛剛有看到，很多參賽者是很用心地運用了動畫、小劇場等形式，也有很用心地收集一些不同場景。」

氣象創意短視頻大賽自啓動以來，吸引超1500位兩岸青年參加，共收到300份氣象創意短視頻作品，以兩岸年輕人喜聞樂見的形式搭建溝通的橋梁，達到以賽促學、以賽促教的目的，至於勝出的作品，將於「海峽氣象青年說」活動中授獎。