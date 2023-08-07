來長沙「以球會友！」　台灣78名師生參與兩岸青年籃球營

▲ 長沙兩岸青年籃球營 。（圖／翻攝 中新網）

記者任以芳／綜合報導

「跨越海峽 放飛夢想」兩岸青少年體育(籃球)文化研習營日前在長沙舉行，為期八天的活動昨6日進入尾聲，來自台灣78名師生在湖南開展多場湘台兩地學生籃球交流賽。台灣南山中學女子籃球隊隊員葉侑璇也分享，「有機會就要多出來走走看看，增長見識。」

兩岸青少年體育(籃球)文化研習營開營儀式在長沙舉行，此次研習營歷時8天，來自台灣南山中學、永平中學、北科附工等三所中學的師生78人，在湖南開展多場湘台兩地學生籃球交流賽、聯誼活動及座談交流。研習期間，台灣師生與湖南明德中學、周南實驗中學等七所中學的籃球隊進行友誼賽。

▲ 兩岸青年「以球會友」。（圖／翻攝 主辦方提供）

開營儀式當天，台灣團隊與湖南周南實驗中學女子籃球隊進行友誼賽後，來自台灣永平高中女子籃球隊隊員李玟萱第一次來大陸，她說，希望能邀請比賽的朋友們去台灣吃各種小吃。也希望能借這次比賽與大陸青少年相互學習交流。

北科附工的黃柏森同學表示，「大陸的隊員們普遍身材更高大更結實，這對我們來說可能是一個挑戰。但我們在技術方面以球會友，打球就是我們交朋友的方式！」

大陸麓山濱江實驗學校啦啦操隊也在現場表演，明德中學與台灣南山中學的男子籃球隊、周南實驗中學與台灣永平中學的女子籃球隊進行籃球友誼賽。

南山中學男子籃球隊的高三生張奇恩表示，自己從初中三年級開始打籃球，籃球是他的興趣和熱愛。「期待未來幾天能夠和大陸的同學們在籃球上、生活中有更多交流。」

南山中學女子高二生、籃球隊隊員葉侑璇也分享，「有機會就要多出來走走看看，增長見識。」她從小學五年級開始打籃球，已跟隨兩岸青少年體育交流活動多次來大陸交流參訪。

▼ 來自台灣78名師生與大陸青年一起交流。（圖／翻攝 主辦方提供）

▲湖南省台辦主任曾智夫。（圖／翻攝 主辦方提供）

此次研習營搭建海峽兩岸交流平台，推動兩岸青少年的深入交流。湖南省台辦主任曾智夫鼓勵兩岸青少年，「以球為媒，加強交流、增進友誼」，希望湘台兩地的師生常來往，促進兩岸關係和平融合發展。

經歷八天七夜的交流，兩岸青少年們進行共12場交流比賽，走訪長沙特色風景，參觀太平老街、黃興故居紀念館、馬欄山視頻文創產業園、張家界對台交流基地等地，深入感受湖南當地最新發展。