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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸建構大賽限3天完工　台生「自扛材料」赴陸克服難題

▲▼2023海青節、 建構大賽、台青 。（圖／記者任以芳攝）

▲北科大一口氣拿下優秀獎和優秀模型獎。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／福州報導

「中建海峽盃」第十屆海峽兩岸大學生實體建構大賽總決賽昨9日順利落幕，台灣參賽4所大學奪得好成績，回想必須在3天內打造作品，來自台灣團隊接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問也表示，時間真的很趕，還得從台灣扛工具和部分材料來比賽，作品預算要控制在3萬台幣以內，種種挑戰也成為難忘回憶。

第十一屆海青節主打活動之一「中建海峽盃」在福建福州閩江邊的雄江村。今年主題以「元宇宙」為發想，鼓勵學生透過創意設計，實際連結到原鄉建設，考量整體環境與環保概念，決賽必須以木、竹為主要搭建材料，也讓兩岸學生們絞盡腦汁。

▲▼ 2023海青節 。（圖／記者任以芳攝）

▲北科大作品《閩濤》底座材料使用來自澎湖在地永續材料「蚵穀粉」。（圖／記者任以芳攝）

來自台灣北科大作品《閩濤》表現亮眼，不論是造型或理念都很有設計感。隊長陳楓揚接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問也介紹，「當初考慮作品會放在雄江鎮閩江地段，靈感來自於江水湧動，作品造型有漸變的過程，模仿江水的律動感。」

為了符合比賽低碳環保宗旨，陳楓揚特地介紹，「作品底座玄妙之處，採取生物混凝土3D列印，材料使用來自澎湖在地永續材料『蚵穀粉』，利用鐵件作為木卡榫件的街頭，減少施作上的公差，節省組件時間。」

陳楓揚也趁吃飯時間與大陸學生交流，「彼此互相看一下作品設計，他們1:1實構小模型，了解他們桿件怎麼設計造型。尤其看到幾所大學圖紙，讓我感到驚艷，像是福州大學可以在3萬塊台幣限制下，做大尺度作品，主要運用『竹』材料，加強延展性。」

由於創作過程只有3天時間，也讓兩岸學生壓力極大。帶團的北科大老師陳長忻說，「這次參賽的台灣學生起步點比大陸學生辛苦，有點像是『備料大賽』。比賽前置作業都在準備材料，現場只有兩台圓鋸機，如何安排用電跟手持工具也很重要，必須和時間賽跑。」

陳長忻進一步說，北科大團隊「未雨綢繆」，作品底部板片和圓盤直接台灣扛過來，還得控制重量在20公斤以內，多一個行李箱就是增加預算。來到比賽現場後時間倉促，必須更加注意細節，比如大陸使用單位是台尺，台灣是公分，跟木工溝通上曾遇到困難，也很快獲得解決。

▲▼2023海青節、 建構大賽、台青 。（圖／記者任以芳攝）

▲聯合大學作品《築夢之際》獲得優秀獎。（圖／記者任以芳攝）

另外，來自台灣的聯合大學作品《築夢之際》同樣獲得優秀獎。隊長陳昱安接受《東森新媒體ETtoday》訪問時介紹，「考慮在地產業發產，設計概念是用魚的形狀，所有建材都是利用卡榫，做到重複拆組，類似大型積木不浪費資源。」

團隊成員也結合「元宇宙」概念，使用竹子營造虛實變化，在太陽下產生格子光影，又有涼亭的實用性，居民可以坐在裡面欣賞江景。

施工過程，當地「民間高手」給予很大幫助。陳昱安說，「構建施工只要偏一公分就差很多，這裡的木工師傅裁切精準和手藝品質都非常好，幫我們做到‌‌整體構建非常的穩定，‌‌組裝過程非常順利。」

▲▼2023海青節、 建構大賽、台青 。（圖／記者任以芳攝）

▲台灣建築系學生赴陸與大陸學生有學習上交流。（圖／記者任以芳攝）

談到與大陸學生交流心得？陳昱安也分享兩岸「用語」差異，「比如台灣使用縮時攝影，大陸稱『延時』，我還想哪裡有石頭，後來才懂了（笑）。」

聯合大學設計成員之一的楊朝閩則說，「台灣和大陸差不多，來這邊沒有太大的不適應，也沒有感受到有出國感覺，尤其閩南語言差不多。未來也不排斥參與大陸鄉村振興建設，不管是去哪一個地方都是發展機會，市場也是考量。」

本次比賽運作時間相當緊湊，給予兩岸學生學習機會。北科大老師陳長忻表示，雖然準備材料前置作業很辛苦，正向思考來看，也是多一個設計挑戰。她也鼓勵同學名次是一種肯定，重點是過程中獲得什麼。

陳長忻也鼓勵學生透過不同比賽，累積實力與經驗，哪怕未來不是在台灣創作，而是走出國際，肯定遇到更多不確定變數，這次比賽也有危機的訓練，幫助學生們提高應變能力才是最寶貴的經驗。

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